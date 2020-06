Peugeot e-Traveller. Elektryczny van - dane techniczne, ładowanie, osiągi

Nowy PEUGEOT e-Traveller jest dostępny w wielu konfiguracjach przystosowanych do przewozu osób. Umożliwia wjazd do centrum miast, w których obowiązują ograniczenia ruchu.



Model e-Traveller jest dostępny w dwóch wariantach przeznaczonych do transportu osób i wyjazdów wypoczynkowych:

Wersja Shuttle:

Dla przedsiębiorców i specjalistów w transporcie pasażerskim (taksówki korporacyjne i prywatne, transport hotelowy, lotniska...) w wersji Business (5 do 9 miejsc) i Business VIP (6 do 7 miejsc).



Komfort dla pasażerów, którzy mogą wygodnie zająć miejsca na pokładzie, dzięki zdalnie otwieranym bocznym drzwiom po prawej i lewej stronie. Prywatność jest zagwarantowana dzięki przyciemnianym szybom (70% przyciemnienia) lub szybom o bardzo dużym stopniu przyciemnienia (90% przyciemnienia).



W zależności od wersji, pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu dysponują przesuwanymi, niezależnymi fotelami ze skóry z podłokietnikami albo przesuwanymi siedzeniami dzielonymi w proporcjach 2/3 – 1/3. Pojedynczy element sterujący składa fotel i zapewnia szerokie przejście do tylnej kanapy.

Wykończenie VIP oferuje dodatkowo, dla komfortu pasażerów siedzących z tyłu, konfigurację typu salonka z 4 niezależnymi fotelami w układzie vis-à-vis lub wersję z 5 miejscami, trzystrefową klimatyzację z funkcją łagodnego nawiewu powietrza oraz przeszklone i indywidualnie przysłaniane okna dachowe.

Wersja Combispace

Wersja przeznaczona dla osób prywatnych, dostępna w wersjach wyposażenia Active i Allure oferujących od 5 do 8 miejsc siedzących. Combispace zaspokaja różne potrzeby rodzin oraz amatorów rekreacji i sportu, dzięki wielu opcjom konfiguracji siedzeń, które są przesuwne lub wyjmowane. Dzieci mogą korzystać z ekranów w zagłówkach w drugim rzędzie i są chronione przed światłem dzięki wbudowanym żaluzjom przeciwsłonecznym.



Model pozwala także na zjechanie z utartego szlaku dzięki rozbudowanemu systemowi kontroli napędu – Grip Control, który dostosowuje się do rodzaju napotykanych nawierzchni. Kierowca może, za pomocą pokrętła umieszczonego na panelu czołowym deski rozdzielczej, wybrać jeden z trybów: Śnieg, Off-road, Piasek, ESP Off.



Podobnie jak w przypadku wersji Shuttle, dostęp do bagażnika jest łatwiejszy dzięki otwieranej tylnej szybie, bardzo przydatnej kiedy na parkingu nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć tylną klapę.

Nowy PEUGEOT e-Traveller jest dostępny w trzech długościach nadwozia:

Compact o długości 4,60 m;

Standard o długości 4,95 m;

Long o długości 5,30 m.

Ważną zaletą jest ograniczona wysokość –1,90 m, która gwarantuje dostęp do większości parkingów. Wersja Compact (4,60 m) jest unikatowa w tym segmencie i może pomieścić do 9 osób. Dzięki swojej zwartości i zwrotności doskonale sprawdza się w mieście. Średnica zawracania między krawężnikami wynosi 11,30 m, co sprawia, że nadaje się szczególnie do wąskich uliczek i zatłoczonych centrów miast.



Wspólną cechą różnych wersji jest wygoda i przestrzeń wnętrza dostępna dla wszystkich pasażerów, zarówno z przodu jak i z tyłu w rzędach 2 i 3. Nowy PEUGEOT e-Traveller oferuje maksymalną przestrzeń dla pasażerów i może przewozić do 9 osób przy pojemności bagażnika 1500 litrów lub do 5 osób przy pojemności bagażnika 3000 litrów, a nawet do 4900 litrów dzięki wyjmowanym 2 i 3 rzędom foteli.



Akumulatory umieszczone są pod podłogą i nie ograniczają ilości miejsca w środku.

e-Traveller oferuje w 100% elektryczny silnik o maksymalnej mocy 100 kW i maksymalnym momencie obrotowym 260 Nm, dostępnym od momentu rozruchu, zapewniającym natychmiastową reakcję na pedał gazu, bez wibracji, hałasu, konieczności zmiany biegów, zapachu spalin i oczywiście bez emisji CO2.

Elektryczny układ napędowy jest zbliżony do stosowanego w nowym PEUGEOT e-208 i nowym SUV-ie PEUGEOT e-2008. Wprowadzono zmiany w skrzyni biegów, która ma krótsze przełożenia, aby sprostać większym obciążeniom właściwym dla pojazdów użytkowych.

Osiągi (w trybie POWER) są następujące (dane wg homologacji):

prędkość maksymalna wynosi 130 km/h

przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 13,1 s

1000 m ze startu zatrzymanego w 35,8 s

przyspieszenie od 80 do 120 km/h w 12,1 s

e-Traveller oferuje trzy tryby jazdy wybierane specjalnym przełącznikiem

Eco (60 kW, 190 Nm): maksymalizuje zasięg,

Normal (80 kW, 210 Nm): optymalny podczas codziennego użytku,

Power (100 kW, 260 Nm): optymalizuje wydajność podczas transportu większej liczby osób i bagażu.

Funkcja „Brake” ma dwa tryby hamowania silnikiem umożliwiające ładowanie akumulatora podczas zwalniania:

umiarkowany – zapewniający doznania zbliżone do jazdy samochodem z silnikiem spalinowym,

wzmocniony – dostępny po wybraniu sterownikiem skrzyni biegów pozycji B („Brake”), zapewniający zwiększone hamowanie silnikiem, kontrolowane pedałem gazu.



Nowy PEUGEOT e-Traveller jest pierwszym elektrycznym pojazdem osobowym marki, który oferuje dwa poziomy zasięgu. Sposób użytkowania determinuje wybór zasięgu – pojemność akumulatorów litowo-jonowych wynosi odpowiednio 50 kWh lub 75 kWh.

Wersje (Compact, Standard i Long) dostępne z akumulatorem o pojemności 50 kWh mają zasięg do 230 km zgodnie z protokołem WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures).

Wersje Standard i Long mogą być wyposażone w akumulator o pojemności 75 kWh, który zapewnia zasięg do 330 km zgodnie z WLTP.

W połączeniu z systemem wymiany ciepła w kabinie pasażerskiej, układ chłodzenia akumulatora zapewnia szybkie ładowanie, optymalizację zasięgu i wydłużenie okresu eksploatacji.

Dostępne są dwa typy ładowarek pokładowych, dostosowane do wszystkich zastosowań i wszystkich rodzajów ładowania, z jednofazową ładowarką 7,4 kW w standardzie i opcjonalną trójfazową ładowarką 11 kW.

Możliwe są następujące rodzaje ładowania:

ze standardowego gniazda (8A): do pełnego naładowania w ciągu 31h (akumulator 50 kWh) lub 47h (akumulator 75 kWh),

ze wzmocnionego gniazda (16A): do pełnego naładowania w 15h (akumulator 50 kWh) lub 23h (akumulator 75 kWh),

z urządzenia Wallbox o mocy 7,4 kW: pełne naładowanie w 7h 30 min (akumulator 50 kWh) lub 11h 20 min (akumulator 75 kWh) za pomocą jednofazowej (7,4 kW) ładowarki pokładowej,



z urządzenia Wallbox o mocy 11 kW: pełne naładowanie w 5h (akumulator 50 kWh) lub 7h 30 min (akumulator 75 kWh) za pomocą trójfazowej (11 kW) ładowarki pokładowej,

z urządzenia Wallbox o mocy 11 kW: pełne naładowanie w 5h (akumulator 50 kWh) lub 7h 30 min (akumulator 75 kWh) za pomocą trójfazowej (11 kW) ładowarki pokładowej, z publicznej stacji szybkiego ładowania: układ chłodzenia akumulatora pozwala na użycie ładowarek o mocy 100 kW i naładowanie akumulatora do 80% pojemności w 30 min (akumulator 50 kWh) lub w 45 min (akumulator 75 kWh)

Elektryczny van trafi do sprzedaży na początku roku 2021.

