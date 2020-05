Peugeot Pulsion. Wystarczy prawo jazdy kategorii B (video)

Do grupy producentów samochodów, którzy z fazy eksperymentów i testów z modelami elektrycznymi oraz tymi napędzanymi hybrydami przeszli do ich seryjnej produkcji dołączył także Peugeot. Jak wiadomo francuska marka należy do Grupy PSA, w której są również DS, Citroen i Opel, a teraz dołączają do nich też Fiat, Chrysler i Jeep.