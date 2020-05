PKN ORLEN wspiera polskich producentów

Klienci stacji ORLEN mogą nabyć wielorazowe maski ochronne, wspierające zabezpieczenie przed zarażeniem koronawirusem, od dwóch polskich firm – Brubeck i Teofilów. Maski produkcji Brubeck pakowane są po 1 lub 3 sztuki i wykonane są z funkcyjnych mikrowłókien. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii efektywność ich działania antybakteryjnego nie zmniejsza się nawet podczas wielokrotnego prania. Gwarantują one trwałą ochronę najwyższego stopnia i pozwalają na swobodne oddychanie.

Specjalizujemy się w produkcji odzieży termoaktywnej. Ostanie miesiące wymagały od nas dużo pracy i determinacji, aby nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Cała firma została przestawiona na produkcję maseczek, ale nie wystarczył pomysł - potrzebny był jeszcze stabilny partner, który nam zaufa. I tu z pomocą pojawił się ORLEN, dzięki któremu nie tylko mamy szansę utrzymać się na rynku, ale i zachować 400 miejsc pracy w naszym zakładzie i w zakładach kooperujących z nami przy tym zamówieniu – tłumaczy Dominik Kosuń, dyrektor zarządzający Brubeck.

Dostępne również na stacjach ORLEN maski z Teofilowa są pakowane po 3 sztuki i posiadają certyfikat OekoTex Standard 100.

- Jako firma z blisko 50-letnią tradycją w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości, certyfikowanych dzianin, tuż po pojawieniu się w Polsce pierwszych przypadków zachorowań na COVID-19 rozpoczęliśmy prace technologiczne, testy, a następnie szycie maseczek ochronnych wielorazowego użytku. Podjęliśmy współpracę z PKN ORLEN, bo to umożliwi nam szybkie dotarcie z naszym produktem do szerokiego grona odbiorców – mówi Mariusz Trzciałkowski, Prezes Zarządu Teofilów.

Zdecydowanie łatwiej jest przejść przez kryzys, kiedy polskie firmy wspólnie łączą siły, aby przeciwdziałać skutkom pandemii – dodaje.

Sieć ORLEN liczy ok. 1800 stacji w całej Polsce. Dzięki temu nawet małe, często rodzinne firmy, mają szansę utrzymać się na rynku. Już aż 85 proc. produktów dostępnych na stacjach ORLEN zostało wytworzonych w Polsce. Badania instytutu Kantar jednoznacznie potwierdziły, że doceniamy te działania PKN ORLEN: 75% Polaków uważa, że krajowi potentaci powinni aktywnie angażować się we wsparcie lokalnych przedsiębiorców. A prawie 90% klientów do zakupu danego produktu zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu.

Odpowiedzialny biznes

PKN ORLEN od samego początku aktywnie angażuje się w walkę z pandemią koronawirusa.

Na wszystkich stacjach ORLEN, poza maskami, w regularnej sprzedaży dostępne są płyny do dezynfekcji rąk produkowane przez należący do Grupy ORLEN Zakład w Jedliczu. W ten sposób koncern wzmacnia bezpieczeństwo obywateli oraz aktywnie wspiera rodzimy biznes, a co za tym idzie polską gospodarkę.