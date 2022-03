Plug-in hybrid - znaczenie, działanie i polecane modele

Czym właściwie jest hybryda plug-in?

Wyróżnikiem absolutnie każdego samochodu z napędem hybrydowym plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Vehicle) są trzy cechy: obecność silnika spalinowego, obecność silnika elektrycznego oraz możliwość ładowania akumulatora trakcyjnego wykorzystywanego przez elektryczny komponent napędu z zewnętrznego źródła energii. Przykładem takich aut jest seria hybryd plug-in Volvo Recharge. Co wyróżnia te modele?

Efektywność jest po stronie napędu elektrycznego

Prawa fizyki jednoznacznie wskazują, że silniki elektryczne są znacznie bardziej efektywne od silników spalinowych. W silnikach spalinowych energia powstała ze spalania paliwa (benzyny lub oleju napędowego) zamieniana jest na energię mechaniczną pchającą do przodu auto jedynie w niewielkim stopniu. W większości aut spalinowych zaledwie 30 proc. energii dostarczonej (z paliwa) jest zamieniane faktycznie na ruch pojazdu (energię mechaniczną). W przypadku aut z napędem elektrycznym, ten współczynnik przekracza aż 85 proc.

Gęstość energii w akumulatorach rośnie, ale jeszcze nie dorównuje gęstości energii chemicznej paliwa

Dlaczego zatem po drogach nie poruszają się już wyłącznie auta elektryczne? Jednym z czynników ograniczających jest gęstość energii w akumulatorach trakcyjnych. W jednym litrze paliwa (uśrednijmy wartość dla benzyny i oleju napędowego) mamy zgromadzone ok. 10 kWh energii. Litr paliwa jest lżejszy od litra wody (czyli od kilograma). Tymczasem dziś zgromadzenie 10 kWh w nowoczesnym akumulatorze trakcyjnym wymaga zastosowania zespołu ogniw akumulatorowych o wadze kilkudziesięciu kilogramów.

Infrastruktura ładowania ogranicza swobodę podróżowania autami wyłącznie elektrycznymi

Kolejna kwestia to rozwój infrastruktury. Z jednej strony producenci bardzo dynamicznie elektryfikują swoją gamę aut, czego Volvo jest tutaj doskonałym przykładem oferując obecnie na rynku dwa modele w pełni elektryczne (Volvo XC40 Recharge oraz Volvo C40 Recharge), a także całą gamę modelową z napędem hybrydowym plug-in. Każdy osobowy samochód marki Volvo – poza wyłącznie elektrycznym modelem Volvo C40 Recharge – jest dziś dostępny także z napędem hybrydowym plug-in. Z drugiej jednak strony posiadacze aut wyłącznie elektrycznych są zależni od infrastruktury ładowania. Oczywiście podstawową zasadą eksploatacji auta z napędem elektrycznym jest ładowanie akumulatorów we własnym domu, ale ograniczenia infrastruktury dotykają właścicieli aut elektrycznych, gdy zaplanują oni dalszy wyjazd w rejony szczególnie ubogie w stacje ładowania. Hybryda plug-in to rozwiązanie dlatego uniwersalne, że pozwala korzystać z zalet napędu elektrycznego i jednocześnie uwalnia konsumenta z konieczności dostosowywania swojego życia pod wciąż zbyt mało rozbudowaną infrastrukturę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Hybryda plug-in łączy bezemisyjność z dużym zasięgiem

Łatwo to wyjaśnić na przykładzie konkretnego pojazdu z napędem hybrydowym plug-in. Weźmy np. Volvo XC60 Recharge T6 AWD plug-in hybrid. Auto jest wyposażone w silnik spalinowy i silnik elektryczny, sumaryczna moc to 350 KM, przekazywana na wszystkie koła. Ma też dwa źródła energii: zbiornik paliwa o pojemności 71 l oraz zespół akumulatorów trakcyjnych o użytecznej pojemności 18,8 kWh. Taki napęd daje użytkownikowi konkretne benefity.

Zacznijmy od jazdy wyłącznie elektrycznej, bezemisyjnej. Volvo XC60 Recharge T6 AWD plug-in hybrid jest w stanie pokonać całkowicie bezemisyjnie 77 km (pomiar w cyklu mieszanym WLTP) i nawet do 94 km w cyklu miejskim WLTP. W praktyce oznacza to, że codzienne sprawunki, krótkie dojazdy do i z pracy, przewiezienie dzieci do przedszkola/szkoły, załatwienie sprawunków, zakupy etc. - wszystko to można wykonywać w trybie całkowicie bezemisyjnym, nie spalając ani kropli paliwa, nie emitując ani grama dwutlenku węgla i szkodliwych substancji. Według statystyk przeciętny Europejczyk pokonuje własnym samochodem dziennie nie więcej niż 50 km. To oznacza, że wyłącznie elektryczny zasięg przywołanego modelu Volvo jest aż nadto wystarczający. Jednocześnie po zakończonym dniu pracy, załatwieniu sprawunków i powrocie do domu, podłączamy hybrydę plug-in do gniazdka i auto do rana jest w pełni gotowe na kolejny dzień bezemisyjnej jazdy.

Dalszy wyjazd? Bez problemu

Hybryda plug-in ma jednak tę przewagę nad pojazdem wyłącznie elektrycznym, że gdy rodzina dysponująca autem hybrydowym plug-in zaplanuje dłuższy wyjazd, np. do słonecznej Bułgarii (miejsce wybrane nieprzypadkowo – Bułgaria to kraj ze szczególnie słabą infrastrukturą ładowania aut elektrycznych, w połowie ub. roku były tam zaledwie 194 stacje ładowania), to nie musi martwić się o „logistykę ładowania”. Wszak do dyspozycji użytkownika wciąż jest jeszcze nowoczesny, wydajny i spełniający najnowsze, najsurowsze w historii normy emisji silnik spalinowy.

Wszystkie hybrydy plug-in Volvo

W aktualnej gamie Volvo praktycznie każdy model jest oferowany również z napędem hybrydowym plug-in. Możemy wybierać pomiędzy pięknym sedanem Volvo S60 Recharge, luksusową limuzyną Volvo S90 Recharge, rodzinnymi, funkcjonalnymi modelami w nadwoziu kombi – Volvo V60 Recharge i Volvo V90 Recharge, a także całą paletą modnych SUV-ów od kompaktowego Volvo XC40 Recharge poprzez rodzinny (i najpopularniejszy SUV premium w Polsce od ponad dekady) Volvo XC60 Recharge, aż po luksusowy, duży SUV Volvo XC90 Recharge. Marka Volvo w ubiegłym roku zmodernizowała zelektryfikowane napędy swoich pojazdów. Zwiększono pojemność akumulatorów trakcyjnych, a także moc sumaryczną hybrydowych zespołów napędowych. Zabieg ten spowodował, że dziś każde nowe Volvo z napędem hybrydowym plug-in oferuje zeroemisyjny zasięg w zupełności wystarczający do codziennych zadań. Niektórzy przeciwnicy hybryd ładowanych z gniazdka twierdzą, że gdy samochody te nie są ładowane, wówczas nie mają większego, ekologicznego sensu. Ostatnia podwyżka cen paliw sprawia, że grono tych, którzy ich nie ładują mocno się skurczy. A tych którzy rozważają ich zakup – poszerzy.