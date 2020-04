Płyn do dezynfekcji PKN Orlen. Koncern reaguje na nielegalną sprzedaż

Płyn do dezynfekcji rąk PKN Orlen jest sprzedawany do sklepów wielkopowierzchniowych z wyraźnym zastrzeżeniem, że może być on wykorzystywany jedynie do zapewnienia ich bieżącego funkcjonowania. Odbiorcy zadeklarowali, że produkt nie zostanie przeznaczony do dalszej sprzedaży.



- Koncern podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy z odbiorcami, którzy wykorzystują sytuację do osiągania zysków, często zawyżonych, kosztem klientów - czytamy w oświadczeniu.

Od momentu uruchomienia produkcji, PKN Orlen dążył do zwiększania wolumenów dostaw na potrzeby instytucji państwowych i klientów. W marcu łącznie milion litrów płynu do dezynfekcji rąk trafił do Agencji Rezerw Materiałowych, która przekazuje go na potrzeby szpitali, przychodni i instytucji publicznych. Bezpośrednio do szpitali i instytucji koncern dostarczył z kolei 300 tys. litrów.



W kwietniu zakład w Jedliczu wyprodukuje ok. 5 mln litrów. Będzie to możliwe dzięki uruchamianemu właśnie drugiemu zbiornikowi na płyn, o pojemności 350 m³. Umożliwi to produkcję i konfekcjonowanie w trybie ciągłym, z wydajnością ok. 1,2 mln litrów na tydzień.

Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Na tę chwilę w Polsce zakażonych jest już ponad 2500 osób, z czego 43 zmarły.

