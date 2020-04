Podatek od zakupu samochodu używanego. Jaka kara za niezapłacenie?

Jeśli nabywca auta nie dopełni tego obowiązku, urząd skarbowy może nałożyć grzywnę w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od kilkuset do nawet 52 000 złotych.

Wysokość podatku z tytułu nabycia samochodu używanego wynosi 2 proc. wartości. Według danych AAA AUTO mediana ceny auta używanego na rynku wtórnym w lutym 2020 roku wynosiła 19.500 złotych, a więc podatek wyniósłby 390 złotych.

Podstawą do obliczenia należnego podatku jest cena auta określona w umowie sprzedaży, ale w praktyce to urzędnik skarbowy określa wartość pojazdu, jeśli wyda mu się zaniżona. Deklarację podatkową PCC-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Nie złożenie deklaracji w ciągu 14 dni od daty zakupu samochodu, może być potraktowane przez urząd skarbowy jako przestępstwo lub wykroczenie. Jednak, gdy nabywa się pojazd od firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to taki obowiązek nie zachodzi.

Redakcja poleca: Najpopularniejsze używane auta za 10-20 tys. zł

„Wysokość kary może być dotkliwa, dlatego należy pamiętać, aby opłacić podatek. Jeśli jednak z jakiegoś powodu spóźnimy się kilka dni, można uniknąć kary, ale trzeba jak najszybciej złożyć w urzędzie skarbowym krótkie pismo, w którym wskazuje się powód spóźnienia. Zwracam uwagę, że kupując samochód w jednym z naszych oddziałów, nabywca nie musi płacić podatku, ponieważ kupuje auto od firmy, która jest jego właścicielem“ – powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

8 modeli aut używanych dostępnych w AAA AUTO, które można kupić za równowartość 52 000 złotych, czyli wysokość maksymalnej kary grzywny za niezapłacenie podatku od wartości auta używanego:

1. Opel Insignia 1.6 Turbo, 2016, 118 tys. km.

2. Skoda Octavia 2.0 TDI, 2014, 120 tys. km.

3. KIA Sportage 1.6 GDI, 2015, 106 tys. km.

4. Toyota Auris 1.6 Valvematic, 2016, 70 tys. km.

5. Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, 2012, 146 tys. km.

6. Opel Astra 1.4 T, 2017, 53 tys. km.

7. Mazda 3 2.0i, 2015, 79 tys. km.

8. Dacia Duster 1.6 SCe, 2018, 15 tys. km.

Zobacz także: To musisz wiedzieć o akumulatorze