Polestar. Model 2 już w produkcji. Gdzie powstaje?

Fabryka w Luqiao należy do chińskiego holdingu Geely, z którym powiązana jest firma Volvo Cars, właściciel marki Polestar.

- Świat stoi w obliczu ogromnego wstrząsu w obliczu pandemii koronawirusa. Rozpoczynamy produkcję teraz w tych trudnych okolicznościach, z silnym naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Jest to wielkie osiągnięcie i wynik ogromnych wysiłków pracowników fabryki i zespołu zabezpieczającego łańcuch dostaw. Mam ogromny szacunek dla całego zespołu - komentuje dyrektor generalny Polestar, Thomas Ingenlath

Premiera modelu Polestar 2 odbyła sie przed rokiem. To SUV z segmentu D. Do jego napędu zastosowano dwa silniki elektryczne - po jednym na każdej osi - o łącznej mocy 300 kW (408 KM). Silniki są zasilane przez zestaw akumulatorów o pojemność 78 kWh, które maja zapewnić zasięg do 500 km.

Samochód jest bogato wyposażony zarówno w systemy wspomagania kierowcy, jak zaawansowane systemy multimedialne i cyfrowe, w tym m.in. Android Automotive OS.

Auto w pełnej sprzedaży ma się pojawić w czerwcu 2020. Do tego czasu Polestar chce zorganizować sieć 50 salonów na całym świecie. Jednak nie będą to miejsca sprzedaży samochodów, a punkty konsultacyjne, w których potencjalny nabywca będzie mógł zasięgnąć wszelkich informacji o aucie oraz umówić się na jazdy próbne.

Sprzedaż auta Polestar 2 będzie prowadzona wyłącznie online na stronie producenta. W Niemczech auto ma kosztować 58 800 euro.

Polestar to marka samochodów elektrycznych Volvo Car Group. Pierwszym autem pod tą marką był hybrydowy Polestar 1 z silnikiem o mocy 600 KM, wprowadzony na rynek w 2017 r.

