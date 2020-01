Policja. Nowe radiowozy dla funkcjonariuszy. Wśród nich auta kilku marek

Wśród pojazdów znajdują się samochody, które wykorzystywane będą do codziennej służby patrolowej oraz kryminalnej, jak i takie, które ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie będą się sprawdzały w trakcie realizacji konkretnych zadań - jak ambulans kryminalistyczny, czy ambulans poczty specjalnej.

Nowe radiowozy to samochody marek Mercedes, Volkswagen, Ford, Skoda, Toyota, Kia, Hyundai - zarówno furgony, jak i auta osobowe o pojemności silnika od 1248 cm3 do 2755 cm3. Auta trafią do funkcjonariuszy różnych jednostek garnizonu dolnośląskiego. Będą wykorzystywane do codziennej służby na terenie podległym komendom powiatowym i miejskim, jak i w poszczególnych komórkach dolnośląskiej komendy wojewódzkiej.

Samochody zostały zakupione częściowo w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego. Całkowity koszt zakupionych pojazdów to ponad 8 milionów złotych.

