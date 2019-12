Policja. Nowe radiowozy dla policji. Wśród nich auta terenowe

Pojazdy zostały zakupione w ramach programu Interreg V A pn. "Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego”, budżetu Policji oraz „Programu Modernizacji Policji w latach 2017 -220” w systemie 50%/50%.

Radiowozy otrzymają Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Powiatowe Policji w Białogardzie, Sławnie, Świdwinie, Wałczu, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie i Koszalinie oraz Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Jednostkowy koszt pojazdu wraz z wyposażeniem to kwota od ok. 85 tys. zł za Hyundaia i 30 do prawie 200 tys. zł w przypadku Toyoty Land Cruiser.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie jest pomysłodawcą i liderem projektu pod nazwą „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego”, który ma na celu poprawę ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewu Szczecińskiego. To kolejny duży projekt, realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska.

W ramach tego projektu została zakupiona nowoczesna łódź patrolowa, wyposażona w nawigację, sonary i radar oraz pojazd terenowy marki Isuzu D-max wraz z przyczepą podłodziową. Ten nowoczesny sprzęt o wartości pięćset czterdziestu trzech i pół tysiąca złotych otrzymuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Partnerami projektu są Policja Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Akademia Morska w Szczecinie.

