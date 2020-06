Polisa OC. Ile Polaków nie płaci OC? Jaka kara za brak OC w 2020 roku?

Od 1 marca do 30 kwietnia tego roku Fundusz wygenerował ok. 25 tys. wezwań do posiadaczy pojazdów mechanicznych bez ważnego ubezpieczenia OC. Wezwania przygotowano zarówno w oparciu o kontrole zewnętrzne – m.in. Policji – jak i działania własne Funduszu, w tym tzw. wirtualnego policjanta. Fundusz stale rozwija i modyfikuje technologie, narzędzia i algorytmy wykrywania nieubezpieczonych. Są to działania prewencyjne Funduszu, mające na celu uchronienie w przyszłości przede wszystkim ewentualnych poszkodowanych, jak również posiadaczy pojazdów i kierowców przed koniecznością ponoszenia kosztów wypłaty odszkodowań, gdyby doszło do kolizji lub wypadku. Nawet rzadsze kontrole zewnętrzne, jak na przykład kontrole drogowe wykonywane przez Policję lub inne organy kontroli ruchu drogowego, nie oznaczają, że uda nam się jeździć bez ważnego OC bez konsekwencji. Tego, czego nie wykryje policjant na drodze, wykryje Fundusz na podstawie działań własnych.

Posiadanie ważnej polisy OC w oczywisty sposób oznacza mniejszy wydatek od konieczności pokrycia ewentualnych szkód z własnej kieszeni. Tym bardziej warto dopilnować ważności polisy OC ppm. Eksperci UFG wskazują na następujące najczęstsze przyczyny braku ważnej polisy OC.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

Pierwsza z nich to wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Trzeba pamiętać, że nabywca pojazdu korzysta z OC sprzedającego, ale tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tym czasie ubezpieczenie wygasa, a nowy właściciel auta ma obowiązek wykupienia własnego OC, z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń. Nie zadziała tutaj tzw. automatyzm w odnowieniu polisy. Druga przyczyna to błędne przekonanie o braku konieczności posiadania ważnej polisy OC dotyczącej pojazdu, który jest niesprawny technicznie i nie znajduje się w użytkowaniu. Takie okoliczności nie mają znaczenia dla ustawowego obowiązku i tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany, bez względu na jego stan techniczny i fakt użytkowania lub nie – obowiązek posiadania ważnego OC istnieje. Kolejny częsty przypadek braku ważnej polisy OC to nieopłacenie pełnej składki za ubezpieczenie. Polisa OC zostanie przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy tylko w przypadku opłacenia wszystkich rat składki za ubezpieczenie (oczywiście pod warunkiem, że umowa nie została wypowiedziana). Jeśli nie zapłacimy którejkolwiek z rat do końca okresu ubezpieczenia, to ubezpieczenie wygasa wraz z upływem okresu, na który zostało wykupione. Niektórzy zmotoryzowani nie wykupują OC ze względu na trudną sytuację materialną, a także ze źle pojętej oszczędności, czy braku świadomości; czasem zdarza się również „przeoczenie”, czy wręcz dość swobodne podejście do obowiązku. Niezależnie od takich okoliczności, skutki braku ważnej polisy OC ppm mogą być opłakane. Pierwszy to konieczność zapłaty kary za brak ważnej polisy. Drugi może być znacznie dotkliwszy.

W razie wypadku spowodowanego przez sprawcę nie posiadającego ważnej polisy OC ppm, Fundusz pokryje spowodowane szkody, jednak będzie dochodził od sprawcy (lub solidarnie od sprawcy i posiadacza pojazdu, jeżeli są to różne osoby) zwrotu wszystkich kosztów, co de facto oznacza, że sprawca będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić odszkodowanie. Najwyższe regresy dochodzone przez Fundusz przekraczają milion złotych każdy. Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln złotych za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, w którym potrącił rowerzystkę. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Kolejny sprawca ma do oddania Funduszowi 1,37 mln złotych, za wypadek, w wyniku którego pasażer nieubezpieczonego pojazdu doznał złamania kręgosłupa i jest sparaliżowany. Przedstawiciele UFG podkreślają, że sprawdzenia ważności polisy OC posiadacza pojazdu mechanicznego można dokonać szybko i zdalnie. Wystarczy do tego wyłącznie numer rejestracyjny interesującego nas pojazdu, a ważność jego polisy sprawdzimy zarówno na stronie Funduszu, jak i przy pomocy aplikacji na smartfony UFG Na Wypadek. Skorzystanie z tych dwóch sposobów jest bezpłatne i nie wymaga pozostawienia danych osobowych.



Wysokość kar za brak OC w 2019 i 2020 roku - porównanie



Samochody osobowe Samochody ciężarowe Pozostałe pojazdy Czas bez OC 2019 rok

2020 rok 2019 rok

2020 rok

2019 rok

2020 rok

Ponad 14 dni 4 500 zł 5 200 zł 6750 zł 7 800 zł 750 zł 860 zł 4-14 dni 2 250 zł 2 600 zł 3 375 zł 3 900 zł 375 zł 430 zł Do 3 dni 900 zł 1040 zł 1350 zł 1 560 zł 150 zł 170 zł

Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody