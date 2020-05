Polisa OC. Jak szybko i zdalnie sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Na portalu UFG, stanowiącym bazę wiedzy dla posiadaczy pojazdów mechanicznych można w każdej chwili sprawdzić kiedy kończy się polisa OC wystawiona dla danego pojazdu. Co więcej, do sprawdzenia wystarczy wyłącznie numer rejestracyjny, nie trzeba dysponować jakimikolwiek innymi dokumentami ani danymi. To z kolei oznacza, że takiego sprawdzenia na rzecz innych posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą dokonać ich bliscy.

Ważność ubezpieczenia OC mogą zatem sprawdzić dzieci, chcące pomóc swoim rodzicom w czasach ograniczeń, wnuki dziadkom czy osoby wspierające seniorów. Nawigacja prowadzi od strony głównej portalu do formularza umożliwiającego wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którego ubezpieczenie chcemy sprawdzić. W przypadku stwierdzenia nieważności polisy OC należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, aby dokonać zakupu nowej polisy. Przedłużający się okres braku ważnej polisy OC dla danego pojazdu może skutkować finansowymi konsekwencjami dla jego posiadacza. Dostęp do bazy danych UFG i sprawdzenie ważności polisy są bezpłatne i nie wymagają pozostawienia żadnych danych osobowych.

Z kolei dla aktywnych użytkowników smartfonów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował aplikację „UFG Na wypadek”. Posiada ona wiele funkcjonalności, przydatnych na co dzień kierowcom. Można gromadzić w niej informacje na temat swoich dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami określonego typu, podpowiada ona również jak zachować się na drodze w razie kolizji. Jej nieocenioną funkcjonalnością w czasach pandemii jest możliwość łatwego i szybkiego sprawdzenia ważności polisy OC posiadacza danego pojazdu. Podobnie jak w przypadku portalu UFG do takiego sprawdzenia również wystarczy wyłącznie numer rejestracyjny pojazdu. Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android i iOS. Pobranie i późniejsze korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.