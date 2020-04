Polisa OC. Najdroższe i najtańsze miasta

Jak zwykle największe różnice w stawkach za OC mogliśmy zaobserwować w poszczególnych ośrodkach miejskich. Z największym wzrostem w ciągu ostatnich trzech miesięcy musieli się liczyć kierowcy wykupujący ubezpieczenia w Rzeszowie (14 proc. wzrostu cen względem IV kwartału 2019) i Olsztynie (11,4 proc. wzrostu cen). Również Rzeszów przoduje we wzroście cen, gdy porównamy te same okresy rok do roku. W stosunku do pierwszego kwartału 2019, średnie ceny OC w stolicy Podkarpacia wzrosły o 13 proc.