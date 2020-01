Polisa OC. W 2019 stawki OC spadały. Ile zapłacimy w 2020?

Według Macieja Kuczwalskiego, eksperta multiagencji CUK Ubezpieczenia, 2019 rok, jeśli chodzi o branże ubezpieczeniową, nie był zbyt burzliwy, jednak przyniósł kilka zmian, które ułatwią nam życie w nadchodzącym 2020 roku.

Średnie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych nieustannie spadają – taki trend zachował się przez cały rok. Średnia składka za polisę OC w styczniu wynosiła 619 zł, w czerwcu 598 zł, a w grudniu wyniosła 575 zł. Spadek średnich cen ubezpieczenia komunikacyjnego nie przekroczył poziomu 7-8% w skali roku. Te wartości świetnie obrazują to co działo się z cenami ubezpieczeń przez ostatnie dwanaście miesięcy. Choć w ujęciu rocznym jest to odczuwalna tendencja, to nie ma tak wielkiego wpływu na stan portfela konsumenta.

Warto też zaznaczyć, że ceny powoli zmierzają do stabilizacji. Po podwyżkach z ubiegłych lat, dzisiaj mamy do czynienia jedynie z niewielką korektą. Zdaniem Macieja Kuczwalskiego, w pierwszej połowie 2020 roku ceny ubezpieczeń komunikacyjnych powinny utrzymać się na obecnym poziomie bądź delikatnie się obniżać, tak jak odbywało się to w tym roku. Duży wpływ ma na to ciągłe konkurowanie o klientów, które z reguły prowadzi do niewielkich zmian cenowych na rynku ubezpieczeń.

W przeciwieństwie do 2018, miniony rok nie przyniósł wielu zmian pod względem rozporządzeń czy ustaw dotyczących branży ubezpieczeniowej. Jedną z największych rewolucji było zniesienie konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy. Wszystkie dane z tych dwóch dokumentów są dostępne dla policji i straży miejsce w formie elektronicznej. Dzięki temu nie musimy się martwić tym czy będziemy mieć przy sobie dokumenty, czy też nie.

Jeżeli mimo tego zależy nam na posiadaniu tych rzeczy przy sobie, to dowód rejestracyjny możemy podłączyć do naszego Profilu Zaufanego i trzymać w aplikacji mObywatel. W podobny sposób można przechowywać także swoją polisę komunikacyjną. W ubiegłym roku CUK Ubezpieczenia udostępniło aplikację. Ma ona głównie pełnić funkcję portfela polis. Przechowywanie ubezpieczenia to jednak nie jedyna zaleta tej aplikacji – za jej pośrednictwem można zgłosić szkodę, wezwać assistance lub kupić dodatkową polisę.

W 2020 rok rynek coraz bardziej będzie nastawiony na mobilność, omnichannelowość, co jednak nie oznacza porzucenia sprzedaży w trybie offline. Towarzystwa Ubezpieczeniowe starają się dopasować do zmian i wprowadzają coraz to nowsze udogodnienia zarówno dla młodszych, jak i starszych użytkowników. Ci pierwsi przywykli do swobodnego poruszania się w świecie e-commerce, zaś starsze pokolenia częściej decydują się na zakup w placówkach multiagencji.

