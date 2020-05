Porsche 911 Targa. Dach rozłożymy w 19 sekund

Porsche 911 Targa. Wygląd zewnętrzny i wnętrze

Nadwozie Porsche 911 Targa charakteryzuje się elementami stylistycznymi generacji 992. W porównaniu do poprzedników ma znacznie mocniej podkreślone przednie błotniki, a wyraźne wgłębienie przedniej pokrywy pomiędzy LED-owymi nawiązuje do pierwszych pokoleń 911. Z tyłu dominuje szerszy, ruchomy tylny spojler o zmiennym stopniu wysunięcia oraz harmonijnie zintegrowany, elegancki pas świetlny. Pomijając przednią i tylną sekcję, cała karoseria jest wykonana z aluminium.



Wnętrze z 911 Carrera charakteryzuje się zdecydowanymi, prostymi liniami deski rozdzielczej oraz zagłębionych instrumentów. Inspirację stanowiły tu modele 911 z lat 70. XX wieku. Obok centralnie umieszczonego obrotomierza – niezwykle kluczowej cechy definiującej Porsche – znajdują się dwa smukłe, bezramkowe wyświetlacze o swobodnym kształcie, wzbogacające zakres przekazywanych kierowcy informacji. Poniżej 10,9-calowego centralnego ekranu Porsche Communication Management (PCM) zlokalizowano kompaktowy moduł z pięcioma przyciskami zapewniającymi bezpośredni dostęp do istotnych funkcji pojazdu. Standardowa lista funkcjonalności systemu PCM obejmuje nawigację online wykorzystującą dane rozproszone, a także moduł Connect Plus.

Porsche 911 Targa. Jaki silnik?

Nowe 911 Targa 4 jest napędzane 6-cylindrowym, 3-litrowym silnikiem typu bokser z dwiema turbosprężarkami, który generuje teraz moc 283 kW (385 KM) i, w połączeniu z opcjonalnym pakietem Sport Chrono, pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,2 sekundy – czyli o 0,1 s krócej niż wcześniej. 911 Targa 4S, z jednostką o mocy 331 kW (450 KM), na uzyskanie 100 km/h w tych samych warunkach potrzebuje jedynie 3,6 sekundy, o 0,4 s mniej niż poprzednik. Maksymalna prędkość 911 Targa 4 wynosi 289 km/h (+2 km/h), a wariant 4S osiąga 304 km/h (+3 km/h).



Z myślą o zapewnieniu maksymalnej przyjemności z jazdy oba sportowe samochody są standardowo wyposażone w 8-biegową przekładnię dwusprzęgłową (PDK) oraz inteligentny napęd na wszystkie koła Porsche Traction Management (PTM). Alternatywnie wariant 911 Targa 4S można zamówić z nowo opracowaną 7-stopniową skrzynią manualną, która występuje razem z pakietem Sport Chrono. Oba modele oferują też nowe rozwiązania techniczne, poszerzające zakres funkcji pojazdu; po raz pierwszy dostępny jest system Porsche InnoDrive z adaptacyjnym tempomatem. Udoskonalona funkcja Smartlift pozwala zaprogramować zwiększenie prześwitu na potrzeby codziennej eksploatacji. Listę opcji uzupełnia wszechstronna oferta Porsche Tequipment oraz nowe opcje personalizacji Porsche Exclusive Manufaktur. Porsche dodatkowo wzbogaci połączenie tradycyjnych elementów, ponadczasowego designu i najnowocześniejszej techniki w specjalnej edycji 911 Targa, która zadebiutuje już wkrótce.

Lepsze osiągi nowych czteronapędowych wariantów idą w parze z dalszym rozwojem napędu przedniej osi. Jednostka sprzęgła i dyferencjału jest chłodzona wodą i otrzymała wzmocnione tarcze sprzęgła, co podnosi wytrzymałość oraz zdolność do przenoszenia wyższych obciążeń. Zwiększony moment operacyjny na sprzęgle poprawia dokładność jego regulacji i działanie dodatkowego napędu przedniej osi. Ogólnie rzecz biorąc, ulepszony napęd przedniej osi z PTM (Porsche Traction Management) przyczynia się do jeszcze lepszej trakcji w każdych warunkach drogowych.

Porsche 911 Targa. Dodatkowo zmodyfikowane podwozie

Do standardowego wyposażenia nowych wariantów 911 Targa należy elektronicznie sterowany system adaptacyjnego tłumienia PASM (Porsche Active Suspension Management). System ten automatycznie dostosowuje charakterystykę tłumienia z uwzględnieniem komfortu jazdy i prowadzenia do każdej sytuacji na drodze. Oferuje przy tym dwie ręcznie wybieranie mapy: Normal oraz Sport. Układ Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), obejmujący elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego z całkowicie zmiennym rozkładem momentu obrotowego, stanowi standardowe wyposażenie 911 Targa 4S, a w 911 Targa 4 jest dostępny jako opcja. Podobnie jak inne warianty ósmej generacji Porsche 911, również odmiany Targa są seryjnie wyposażone w tryb Porsche Wet. Czujniki zamontowane w przednich nadkolach są w stanie wykryć wodę zgromadzoną na nawierzchni, a jeśli zostaną „opryskane” znaczną ilością wody, w panelu wskaźników pojawia się komunikat sugerujący kierowcy ręczne uruchomienie trybu Wet. Po jego włączeniu responsywność napędu zostaje dostosowywana do warunków pod kątem zagwarantowania maksymalnej stabilności.



Pakiet dynamiki jazdy 911 Targa 4 obejmuje opony w rozmiarze 235/40 ZR na 19-calowych felgach z lekkich stopów z przodu oraz 295/35 ZR na 20-calowych obręczach z tyłu. 911 Targa 4S jest standardowo wyposażone w ogumienie 245/35 ZR z 20-calowymi felgami z przodu oraz 305/30 ZR z 21-calowymi obręczami z tyłu. W przypadku 911 Targa 4 za hamowanie odpowiada komplet 330-miliometrowych tarcz z 4-tłoczkowymi, jednoczęściowymi, stałymi zaciskami w kolorze czarnym. Polakierowane na czerwono zaciski hamulcowe w 911 Targa 4S mają po 6 tłoczków z przodu i po 4 z tyłu, a średnica tarcz przy wszystkich kołach wynosi 350 mm. Na życzenie dostępny jest układ hamulcowy Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Porsche 911 Targa. Ile kosztuje?

Nowe warianty Porsche 911 Targa będą obecne na rynku od sierpnia 2020 r. Ceny zaczynają się od 635 tys. zł za 911 Targa 4 oraz od 710 tys. zł za 911 Targa 4S.

