Porsche Cayenne GTS. Teraz także z silnikiem V8

Opracowany przez Porsche 4-litrowy silnik V8 biturbo z flagowego Cayenne sprawia, że nowe Cayenne GTS oferuje teraz o 14 kW (20 KM) i 20 Nm więcej od swojego poprzednika. Skutkuje to znacznie lepszymi osiągami, również w przypadku nowego Cayenne GTS Coupé: standardowo sprint od 0 do 100 km/h trwa teraz o 0,6 sekundy krócej niż wcześniej z pakietem Sport Chrono. Prędkość maksymalna wzrosła o 8 km/h. Jednocześnie istotny nacisk położono na kwestie efektywności. Swój wkład mają tu m.in. optymalnie dobrana 8-biegowa przekładnia automatyczna Tiptronic S, adaptacyjne sterowanie pracą cylindrów, bezpośredni wtrysk benzyny z centralnie umieszczonym wtryskiwaczem oraz inteligentnie zaprojektowany system zarządzania ciepłem. W cyklu NEDC najbardziej sportowe modele Cayenne notują zużycie paliwa od 11,2 do 11,4 l/100 km.



Do osiągów nowych SUV-ów dopasowano specjalnie skonfigurowane sportowe układy wydechowe. Standardowa specyfikacja obejmuje wydech z końcówkami umieszczonymi po bokach, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu „soczystego”, sportowego brzmienia o niepowtarzalnym charakterze. Nowością jest sportowy układ wydechowy dostrojony pod kątem wysokich częstotliwości. Wyróżniają go dwie centralnie umieszczone owalne końcówki, które są oferowane wyłącznie w Cayenne GTS Coupé, a w przyszłości będą dostępne także w Cayenne Turbo Coupé – w każdym przypadku w połączeniu z opcjonalnym pakietem optymalizującym masę własną.

Standardowe zawieszenie ze stalowymi sprężynami ma o 20 mm zmniejszony prześwit i obejmuje aktywną, sportowo zestrojoną kontrolę tłumienia Porsche Active Suspension Management (PASM). Seryjnie montowany jest również układ Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Na życzenie wytracanie prędkości można zoptymalizować za sprawą hamulców Porsche Surface Coated Brake (PSCB) z powłoką z węglika wolframu albo układu hamulcowego Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Lista dodatków obejmuje też trzykomorowe zawieszenie pneumatyczne z prześwitem zmniejszonym o 10 mm, skrętną tylną oś oraz system aktywnej stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).



Standardowy pakiet Sport Design – w połączeniu z licznymi akcentami w kolorze czarnym – zapewnia wyjątkowy i ekskluzywny wygląd. Nowe warianty Cayenne GTS są standardowo wyposażone w czarne 21-calowe obręcze RS Spyder Design z satynowym wykończeniem. Kolor czarny mają też przednie wloty powietrza, listwy wokół bocznych szyb, końcówki sportowego układu wydechowego oraz oznaczenie modelu i napis „PORSCHE” z tyłu. Reflektory LED z systemem Porsche Dynamic Light System (PDLS) oraz diodowe tylne lampy zostały przyciemnione.



Nowe warianty Porsche Cayenne GTS można już zamawiać; pierwsze samochody będą dostępne u dealerów od początku lipca 2020 r. Ceny Cayenne GTS startują od 560 tys. zł, a Cayenne GTS Coupé – od 590 tys. zł.

