Porsche. Modele Cayman i Boxster w wersjach 718 GTS 4.0. Jakie ceny?

Obydwa dwumiejscowe pojazdy korzystają z tego samego 4-litrowego silnika bokser o 6 cylindrach i mocy 400 KM, który został już zastosowany w 718 Spyder i 718 Cayman GT4. Jednostkę skonfigurowano z manualną przekładnią o sześciu przełożeniach.

W obu przypadkach sprint do 100 km/h trwa 4,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 293 km/h.

Podobnie jak w przypadku modeli 718 Spyder i 718 Cayman GT4 jednostka napędowa odznacza się wyjątkową efektywnością. Przyczynia się do tego adaptacyjne sterowanie pracą cylindrów, które przy niewielkich obciążeniach na zmianę wyłącza jeden z dwóch rzędów cylindrów, a także bezpośredni wtrysk paliwa z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami oraz kanały dolotowe o zmiennej długości.

Silnik odznacza się również znakomitymi rezerwami mocy i natychmiastową reakcją. Rozkręca się do 7800 obr./min, a za sprawą standardowego sportowego układu wydechowego z aktywną regulacją cieszy też akustycznymi walorami bogatej ścieżki dźwiękowej 6-cylindrowego boksera.

Modele 718 GTS 4.0 wyposażono w dwudrożny sportowy układ wydechowy ze zintegrowanym filtrem cząstek stałych, pochodzący z 718 Spyder i 718 Cayman GT4. Dzięki „rozwidlonej” konstrukcji zapewnia on przestrzeń dla kontrastującej dolnej sekcji w kolorze czarnym, którą opracowano specjalnie dla modeli GTS.

Patent Porsche - zawieszenie PASM

Porsche informuje, że również konstrukcja podwozia zapewnia wyjątkowo precyzyjne prowadzenie, zwinne reakcje na skręt i pewne zachowanie w zakrętach. Jednocześnie dynamiczne prowadzenie łączy się tu z komfortem jazdy odpowiednim do codziennego użytku.

Do standardowej specyfikacji należy zawieszenie Porsche Active Suspension Management (PASM), seryjnie występujące z prześwitem zmniejszonym o 20 mm. Opcjonalnie sportowe zawieszenie PASM może być obniżone o 10 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje też takie, jak system Porsche Stability Management (PSM) z osobno uruchamianym trybem PSM Sport, pakiet Sport Chrono wraz z udoskonaloną aplikacją Porsche Track Precision, Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) oraz Porsche Torque Vectoring (PTV) z mechaniczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego.

Auto zbudowano na bazie płyty podłogowej SPA (Scalable Product Architecture), która wykorzystana została do stworzenia drugiej generacji modelu XC90. Samochód mierzy 4,96 m długości i zapewnia komfortową podróż dla kierowcy i wszystkich pasażerów. We wnętrzu panuje atmosfera luksusu i przytulności. Kokpit wykonano z wysokiej jakości tworzyw i solidnie spasowano. Przednie fotele są doskonale wyprofilowane i dobrze przytrzymują ciało w zakrętach oraz nie męczą kręgosłupa podczas długich podróży.Redakcja poleca: Kodeks drogowy. Pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu

Oba nowe samochody sportowe Porsche wyposażono w 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów w kolorze czarnym, z satynowym wykończeniem, oraz opony przeznaczone do aut o wysokich osiągach (235/35 ZR 20 z przodu i 265/35 ZR 20 z tyłu). Za nimi kryje się ulepszony układ hamulcowy, który otrzymał nawiercane krzyżowo tarcze i czerwone zaciski. Jako opcja dostępny jest układ hamulcowy Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Cayman i Boxster 718 GTS 4.0. Stylistyka nadwozia i kabiny

Sportowy statusu samochodów GTS odzwierciedlają ciemne, kontrastujące detale. Ich lista obejmuje listwę spojlera, wypełnienie wlotów powietrza przedniego zderzaka Sport Design, moduły przednich świateł przeciwmgłowych i tylnych lamp oraz dolną część przeprojektowanego tylnego zderzaka.

We wnętrzu sportową, elegancką atmosferę podkreślają elementy obite ciemną Alcantarą®: środkowe panele standardowych foteli sportowych Plus, koło kierownicy, dźwignia zmiany biegów oraz podłokietniki drzwi. W modelu 718 Cayman GTS 4.0 materiał ten pokrywa również słupki A i podsufitkę. Opcjonalny pakiet wnętrza GTS dodaje kolejny kolor: do wyboru są odcienie Carmine Red lub Chalk. Akcenty obejmują obrotomierz, pasy bezpieczeństwa, wszystkie ozdobne szwy oraz haftowane logo „GTS” na zagłówkach i napis „Porsche” na dywanikach z czarnym obszyciem. Elementy dekoracyjne oraz wykończenie konsoli środkowej wykonano z włókien węglowych.

Modele 718 GTS 4.0 są standardowo wyposażone w system multimedialny Porsche Communication Management (PCM) z 7-calowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości oraz pakiet Sport Chrono z udoskonaloną aplikacją na smartfon Porsche Track Precision. Podobnie jak rozwiązania wykorzystywane w motorsporcie, podczas sesji torowych na wyświetlaczu PCM podaje ona informacje dotyczące osiągów i zapisuje je do późniejszej analizy. Na życzenie dostępny jest moduł nawigacyjny online z informacjami o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, obsługą głosową i usługami Porsche Connect, a także nagłośnienie przestrzenne BOSE® lub wysokiej klasy system audio firmy Burmester.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0 będzie oferowane w cenie 407 tys. zł, a 718 Boxster GTS 4.0 – 410 tys. zł (kwoty obejmują VAT). Oba modele będą dostępne w Porsche Centrach od końca marca 2020 r.

Zobacz także: Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł