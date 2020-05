Prawo jazdy 2020. Prawo jazdy kategorii B – czym można jeździć?

Jakimi pojazdami można kierować posiadając kategorię B?

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750 kg DMC);

pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy

ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM:

- motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; - czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku (18 lat), ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części. Sprawdzian z wiedzy podstawowej - 20 pytań (takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy) oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami. Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów.

Egzamin praktyczny można podzielić na pięć etapów:

Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy. Wykonanie zadań na placu manewrowym. Wykonanie zadań w ruchu drogowym. Omówienie egzaminu.

Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony tylko po zdaniu obu jego części - manewrów i jazdy po mieście.

