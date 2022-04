Prawo jazdy. Będą spore utrudnienia dla nowych kierowców? To może ich czekać

Prawo jazdy. Zmieniły się zasady dla kursantów

Wraz z biegiem lat zmieniło się kilka ważnych zasad, które obowiązują chętnych do zrobienia uprawnień do kierowania pojazdem. Przede wszystkim muszą wyrobić numer PKK – Profil Kandydata na Kierowcę, o który muszą wnioskować u starosty. Zanim jednak to zrobią, muszą przejść badania lekarskie, których koszt wynosi 200 zł. Stawka jest taka sama u każdego lekarza.

Zmianom uległy również koszty, choćby samego kursu. Ośrodki szkolenia kierowców pobierają opłaty za cały kurs prawa jazdy kat. B w kwocie około. 2300 zł – 3000 zł. Oczywiście można płacić w systemie ratalnym.

Sam egzamin państwowy kosztuje łącznie 170 zł, część teoretyczna 30 zł, z kolei praktyczna 140 zł. W przypadku nieudanego pierwszego podejścia, kursanci są skazani na znacznie większe opłaty. A jak wiadomo, stres potrafi skutecznie pokrzyżować plany, nawet najbardziej opanowanym kursantom.

Prawo jazdy. Coraz trudniej zdać prawo jazdy?

Kursantów prawa jazdy kategorii B czeka wiele wyzwań, zanim otrzymają upragnione uprawnienia. Muszą ukończyć kurs teoretyczny oraz pierwszej pomocy, wyjeździć 30 godzin, zdać egzaminy wewnętrzne, a następnie państwowe z teorii oraz praktyki.

Zdawalność egzaminów na prawo jazdy kat. B w Polsce nie jest na wysokim poziomie. W 2021 roku w Poznaniu na 26 498 egzaminów teoretycznych zdało 58,37% (13 960) kursantów, a praktycznych już tylko 36,32% (12 414) na 35 380 egzaminów.

W Warszawie, w dzielnicy Bemowo, w drugim tygodniu kwietnia odnotowano 53,60% zdanych egzaminów teoretycznych, 30,20% praktycznych. Z kolei w Radarowej teorię zdało 47,30%, a praktykę 28,40%. W Olsztynie, w pierwszym półroczu 2021 roku, egzamin teoretyczny na kat. B zdało 56,81%, a praktyczny 32,99%.

Największą zdawalność egzaminów teoretycznych w 2021 roku odnotowano w Lublinie (65,60%), Rzeszowie (64,05%), Bielsko-Białej (63,57%) czy w Słupsku (52,58%). Natomiast egzamin praktyczny najlepiej zdawany był w Ostrołęce (53,03%), Kaliszu (51,67%) oraz w Suwałkach (47,33%).

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu

- Kursanci prawa jazdy kategorii B w 2021 roku musieli zmierzyć się z szeregiem zmienionych przepisów, a Ci którzy podjęli się zdawania już w 2022 roku także musieli odświeżyć swoją wiedzę z zakresu wykroczeń drogowych oraz kar. Obecna baza pytań, która wynosi ponad 2 000 stanowi niemały test wiedzy nawet dla doświadczonych kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik A to jeszcze nie koniec zmian, z którymi będą musieli się borykać nowi kierowcy. Wciąż czekamy na informacje dotyczące wprowadzenia „Okresu próbnego”, który narzuci im inne zasady, niż te które obowiązują doświadczonych kierowców – dodaje.

Prawo jazdy. Będzie „Okres próbny” dla nowych kierowców

W zmienionej ustawie „Prawo o ruchu drogowym” znajdziemy w rozdziale 14, art. 91 informacje o “Okresie próbnym” dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. „Okres próbny” będzie obowiązywał od dnia, w którym zostało odebrane prawo jazdy.

W tym czasie, świeżo upieczony kierowca będzie zobowiązany do:

Odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończonych szkoleniu i kursie, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

Kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym, który będzie oznakowany z tylu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego.

Dodatkowe (obowiązkowe) kursy dla kierowców

Kursy będą organizowane przez WORD odpłatnie, będą trwały 2 godziny, a w ich trakcie kierowcy dowiedzą się więcej o:

Czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Problematyce wypadków drogowych

Psychologicznych aspektach kierowania pojazdem oraz uczestnictwie w ruchu drogowym.

Wysokość opłaty za szkolenie teoretyczne nie będzie mogła przekroczyć 100 zł.

Z kolei praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym przeprowadzone będzie przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy, również odpłatnie. Zajęcia będą trwały 1 godzinę, a kierowcy dowiedzą się więcej o:

Niebezpieczeństwach wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości,

Postawie defensywnej.

Wysokość opłaty za praktyczne szkolenie nie będzie mogła przekroczyć 200 zł.

- Wciąż niestety docierają do nas wiadomości, że nowi kierowcy, w wyniku przekroczenia prędkości jazdy lub niedostosowania jej do aktualnych warunków na trasie, doprowadzili do wypadku. Nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Takie szkolenia mogą podnieść świadomość świeżych kierowców i uzmysłowić im, jak łatwo można stracić panowanie nad kierownicą, zwłaszcza gdy na drodze są niesprzyjające warunki – komentuje Julia Langa, Yanosik

Tego zabroni się świeżym kierowcom!

Nowi kierowcy, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, będą mieli zakaz:

przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym,

przekraczania prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym

przekraczania prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

kierowania pojazdem nieoznakowanym wyżej wspomnianym zielonym listkiem klonowym

podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B,

osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

- Nowy kierowca, który jeszcze nie zdążył nabrać doświadczenia za kółkiem może nie poradzić sobie w sytuacjach jazdy z wysoką prędkością. Zważywszy na to, że wciąż najwięcej godzin nauki praktycznej spędza się w mieście, gdzie ograniczenia prędkości są zwykle do 50 km/h, jazda autostradą lub drogą ekspresową z prędkością 120 km/h może być ogromnym wyzwaniem dla nowego kierowcy, a nawet powodować nadmierny stres, co może doprowadzić do kolizji lub wypadku – mówi Julia Langa, Yanosik

Prawo jazdy. Okres próbny obowiązuje również w innych państwach

Otrzymanie prawa jazdy na tzw. okres próbny jest popularne w kilku państwach na świecie. Ci kierowcy, którzy popełnią w jego czasie poważniejsze wykroczenia drogowe, będą mogli utracić niedawno zdobyte prawo jazdy. Gdzie obowiązuje okres próbny?

W Austrii, trwa 3 lata

W Francji, trwa 2 lub 3 lata, w zależności od wybranej opcji kursu

W Norwegii trwa 2 lata

W Niemczech trwa 2 lata

W Ukrainie trwa 2 lata

W Brazylii trwa rok

Ponadto – w Austrii, nowi kierowcy muszą ukończyć 4 sesje treningowe po 50 minut, na temat doskonalenia warsztatu jazdy oraz jednodniowe szkolenie (8,5h) z zakresu bezpieczeństwa. W Chinach muszą uczestniczyć w teoretycznym kursie uzupełniającym, który dotyczy bezpiecznego poruszania się po drodze.

Wciąż nie wiadomo od kiedy ma obowiązywać „Okres próbny” dla nowych kierowców. Informacje zawarte w zmienionej ustawie mówią wyłącznie, że minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi we własnym dzienniku urzędowym komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, które umożliwią przekazywanie danych.

Zobacz także: Mercedes EQA - prezentacja modelu