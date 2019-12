Prawo jazdy. Chwiejnym krokiem na egzamin. Co grozi kursantowi?

Prawo jazdy to marzenie kursantów, którzy podchodzą do egzaminu, aby uzyskać uprawnienia niezbędne do bycia pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Niestety, nie każdemu udaje się zdać za pierwszym razem. Są jednak tacy, którzy zdają bezskutecznie aż 162. Mowa o kursancie zdającym na prawo jazdy w Piotrkowie Trybunalskim, który do egzaminu podchodził 162 razy. Tym samym ustanowił rekord Polski.