Produkcja aut. Ile samochodów wyprodukowano w Polsce w 2019 roku?

Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, trzech głównych graczy na polskim rynku: Volkswagen Poznań, FCA Poland i Opel Manufacturing Poland wyprodukowały 621 803 pojazdy, wobec 632 724 sztuk w roku poprzednim. Dla porównania, w roku 2017 fabryki w Polsce opuściło 666 709 samochodów.

Jeszcze bardziej skalę spadku produkcji w Polsce pokazuje zestawienie z rokiem 2009, kiedy koncerny motoryzacyjne wyprodukowały w naszym kraju 990 982 pojazdów.

W 2019 roku fabryki Volkswagena w Poznaniu i we Wrześni wyprodukowały 266 127 samochodów. Był to rezultat o 0,26 proc. (692 szt.) mniejszy niż w roku poprzednim. Ten wynik zapewnił jednak niemieckiemu koncernowi pozycję lidera produkcji aut w 2019 roku.

Redakcja poleca: Prawo jazdy. Co oznaczają kody w dokumencie?

Z taśm zakładu w stolicy Wielkopolski zjechały 148 334 sztuki modelu Caddy 4 oraz 29 342 egzemplarze Transportera T6. Oba te modele zanotowały spadki wielkości produkcji (odpowiednio o: 12 701 oraz 538 szt.).

W fabryce we Wrześni powstały natomiast 72 703 Craftery (w tym odmiana Grand California) wobec 66 889 sztuk w roku 2018. Produkcję w tym zakładzie uzupełniła, należąca do Volkswagena, marka MAN z modelem TGE. W ubiegłym roku zakład we Wrześni opuściło 15 748 takich pojazdów wobec 9015 w roku poprzednim (wzrost o 74,69 proc.).

Fiat Chrysler Automobiles w Tychach wyprodukował w ubiegłym roku 263 176 samochodów, o 1,44 proc. (3728 szt.) więcej niż w roku 2018. Ten wzrost produkcji nie był jednak zasługą podstawowego modelu wytwarzanego w tyskiej fabryce, czyli Fiata 500. W ubiegłym roku zakład dostarczył 200 704 sztuki 500-tki (modele 500 i Abarth), o 4,91 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Na lepszym wyniku należącej do FCA Poland fabryki zaważył wzrost produkcji Lancii Ypsilon. Od stycznia do grudnia 2019 r. z fabryki włosko-amerykańskiego producenta w Tychach wyjechały 62 472 egzemplarze tego modelu, wobec 48 375 sztuk w roku poprzednim (wzrost o 14 097 szt.).

Spadek produkcji zanotowała fabryka Opel Manufacturing Poland w Gliwicach. W 2019 roku z taśm zakładu zjechało 92 500 samochodów (w tym Opel Astra, Vauxhall Astra, Buick Cascada oraz Holden Cascada) wobec 106 457 egzemplarzy w roku poprzednim. Dla porównania w 2017 oku zakład wyprodukował aż 165 241 aut.

Zobacz także: Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł