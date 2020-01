Przebieg auta. Policja kontroluje stan licznika. Są pierwsze efekty

Od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stanu licznika w kontrolowanych pojazdach a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W Krapkowicach zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy z Bydgoszczy. Policjanci realizując czynności w ramach nowych uprawnień, sprawdzili także aktualny stan drogomierza. Po weryfikacji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców okazało się, że jest on zaniżony o około 10 000 kilometrów. Podobna kontrola została przeprowadzona dzień później. W Citroenie stan licznika był zaniżony o ponad 5 000 kilometrów.

Prawdziwym niechlubnym rekordem był wynik kontroli Skody przeprowadzony 6 stycznia przez policjantów z Krapkowic. Okazało się, że w samochodzie 31-letniego mieszkańca z gminy Gogolin wskazania drogomierza zostały zaniżone aż o 185 500 km. Wcześniejszy wpis ze stacji diagnostycznej wykazał stan 342 000 kilometrów, w chwili policyjnej kontroli było to 156 500 kilometrów.

Kierowcy wszystkich kontrolowanych przez policjantów ruchu drogowego pojazdów nie potrafili wyjaśnić, dlaczego stany liczników są niższe niż te odnotowane i zarejestrowane w bazie CEPiK w 2019 roku.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Policjanci z Krapkowic, po przeprowadzeniu oględzin pojazdów oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, wyjaśniają teraz, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. Teraz właściciele pojazdów muszą się liczyć z konsekwencjami karnymi.

Jaka kara za cofanie licznika?

Przepisy obowiązujące od 25 maja 2019 składają się z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa. To to art. 306a Kodeksu karnego:



§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



W przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika. Ukróci to przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.

Zobacz także: Taki jest Opel Corsa szóstej generacji.



Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody