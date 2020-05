Przebieg auta. TOP 10 samochodów, którymi najłatwiej osiągnąć spektakularne przebiegi

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych wśród amerykańskich konsumentów korzystających z serwisu Consumer Reports, największej organizacji konsumenckiej w USA. Z badania jasno wynika, że samochody Toyoty i Hondy wyróżniają się pod względem długowieczności i bezawaryjności. Ranking jest oparty na procentowym udziale egzemplarzy danego modelu z przebiegiem co najmniej 200 tys. mil, które w ciągu ubiegłych 12 miesięcy nie miały żadnych problemów technicznych. Dla amerykańskich kierowców takie badanie jest ważną wskazówką podczas zakupu używanego samochodu.

Jak zauważa redakcja Consumer Reports, niemal każdy samochód jest w stanie dobić do 300 000 km przebiegu, jeśli włoży się w niego wystarczająco dużo pieniędzy. Jednak bardzo często nie jest to dobry pomysł. Jeśli stary, wysłużony samochód wymaga częstych napraw, a nie jest to ceniony model kolekcjonerski, lepiej wymienić go na nowsze auto. Od tej generalnej zasady są jednak chlubne wyjątki – samochody, które pomimo upływu lat i ogromnego przebiegu wciąż służą swoim właścicielom bez zarzutu.

Oto ranking najbardziej trwałych i niezawodnych używanych samochodów, które bez trudu osiągają przebieg 320 tys. km według Consumer Reports.

Pierwsze miejsce zajęła Toyota Camry, średniej wielkości sedan oferowany z napędem benzynowym i hybrydowym, który wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych samochodów w USA.

Na drugim miejscu jest Toyota Sienna – przestronny, komfortowy minivan o długości około 5 metrów i opcjonalnym napędzie 4x4. Podium zamyka Honda Accord, samochód średniej wielkości, od 2005 roku oferowany także w wersji hybrydowej.

Czwarta jest Toyota Prius, najbardziej znany samochód hybrydowy i pionier tego segmentu. Prius zaczynał jako auto subkompaktowe, druga i trzecia generacja to świetnie rozpoznawalne kompaktowe liftbacki, zaś czwarta generacja ma wymiary segmentu D. Począwszy od trzeciej generacji, Prius jest oferowany także w wersji plug-in hybrid. Piąte miejsce zajmuje Toyota 4Runner, terenowy SUV o długości 4,8 m, spokrewniony z Land Cruiserem.

Szóstym najbardziej trwałym samochodem jest ponad 5-metrowy minivan Honda Odyssey. Kolejne dwa miejsca zajmują potężne terenówki Toyoty – pickup Tundra i Highlander z zamkniętym nadwoziem. Pierwszą dziesiątkę zamykają terenowy, 4,9-metrowy SUV Honda Pilot i dobrze znana także w Europie Honda CR-V, czyli popularny SUV średniej wielkości (4,6 m długości).

TOP 10 samochodów, którymi najłatwiej osiągnąć spektakularne przebiegi

Toyota Camry Toyota Sienna Honda Accord Toyota Prius Toyota 4Runner Honda Odyssey Toyota Tundra Toyota Highlander Honda Pilot Honda CR-V

