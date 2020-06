Przegrzanie silnika. Jak sobie poradzić w awaryjnej sytuacji? (video)

Przegrzanie silnika. Co może do niego doprowadzić?

Szczególnie w okresie letnim dają o sobie znać niedomagania systemu chłodzącego silnik, bowiem wysokie temperaturynatychmiast obnażają wszelkie jego usterki. Przyczyny przegrzewania się silnika mogą być różne.

Problematyczne może być działanie termostatu. Gdy termostat zacina się nie pozwala płynowi chłodzącemu przepłynąć do tak zwanego dużego obiegu, czyli do chłodnicy. Płyn krąży tylko wokół bloku silnika i nie mając możliwości chłodzenia zaczyna się gotować w kilka minut po włączeniu silnika. Czasami termostat pozwala tylko na częściowy przepływ i wówczas zagotowanie płynu następuje po dłuższym czasie. Niedomagający termostat trzeba natychmiast wymienić.

Podobnie jak czujnik, który nie włącza w odpowiednim momencie wentylatora chłodnicy. To bardzo częsta usterka instalacji elektrycznej, która prowadzi do przegrzania silnika. Nie można zapominać o odpowiednim naprężeniu paska klinowego, napędzającego pompę płynu chłodzącego.

Zobacz także: Kredyt samochodowy. Ile zależy od wkładu własnego?

Za przegrzanie silnika może być również odpowiedzialny zbyt niski poziom płynu chłodzącego. Pamiętajmy, że we współczesnych samochodach płyn chłodzący dolewa się wyłącznie do zbiornika wyrównawczego. To na nim są również znaki pokazujące minimalny i maksymalny poziom płynu. Nigdy nie sprawdza się poziomu płynu chłodzącego w chłodnicy i nigdy nie dolewa się płynu do chłodnicy. Warto też przypomnieć, że nie wolno odkręcać korka chłodnicy przy gorącym silniku. Pamiętajmy też, by zawsze stosować zalecony instrukcją obsługi płyn chłodzący i nie wlewać do układu chłodzenia zwykłej wody. Płyn działa antykorozyjnie, zapobiega powstawaniu osadów i konserwuje cały układ chłodzenia.

Przegrzanie silnika. Jak sobie poradzić?

Podstawową rzeczą jest sprawdzenie czy w zbiorniczku wyrównawczym znajduje się płyn chłodniczy. Powolnym ruchem odkręcamy korek, aż usłyszymy charakterystyczny syk. Czekamy do momentu kiedy przestanie syczeć - wtedy korek możemy odkręcić do samego końca. W bardzo powolny sposób za pomocą zwykłej wody uzupełniamy ilość płynu.

Po dolaniu płyny należy uruchomić... ogrzewanie. Dlaczego? Po to, aby odebrać jak najwięcej ciepła z silnika wykorzystując ogrzewanie samochodu jako dodatkową chłodnicę. Ogrzewanie i nawiew ustawiamy na maksymalne wartości, otwieramy szyby w pojeździe.

Należy pilnować na wskaźniku temperatury, aby nie przekraczała 110 stopni Celsjusza, a usterkę najlepiej zdiagnozować w warsztacie.