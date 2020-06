Przekroczenie prędkości. Fotoradar to przeżytek? To urządzenie może go zastąpić na drogach

Inspektor CANAR(D) (gość)

2020-06-24 14:38

Robienie czytelnikom wody z mózgu. Pomiar laserowy ma niewątpliwie wiele zalet. Wad również. Największa wadą tego rozwiązania jest wysokość na której rozchodzi się wiązka lasera. Aby widział pojazdy osobowe musi być dosyć nisko nad drogą. To powoduje ze pojazd który będzie na pasie bliższym w stosunku do przyrzadu skutecznie zasłoni pojazdy na odległych, z zasady szybszych pasach ruchu. Niestety, laser to nie rentgen. Obecnie najnowsze rozwiązania oparte są radary śledzące jednocześnie wiele pojazdów z wysokości ok 8-10m. Jest to najdokładniejsza metoda pomiaru i zapewnia najwyższą skuteczność.