Przekroczenie prędkości. Taryfikator mandatów i punkty karne, limity prędkości w Polsce

Według ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.



Dla pełnego obrazu należy jeszcze przypomnieć kierowcom definicję jezdni, czyli części drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów, oraz pasa ruchu - każdego z podłużnych pasów jezdni wystarczających do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczonych lub nieoznaczonych znakami drogowymi.

Znajomość tych definicji pomoże nam we właściwym określeniu limitu prędkości przypisanego do drogi, po której się przemieszczamy.

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

- na autostradzie – 140 km/h,

- na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

- na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

- na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

- na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wymienione limity to nie wszystkie ograniczenia. Poruszając się po terenie zabudowanym, musimy przestrzegać limitu prędkości 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej. Ustawodawca dodatkowo podniósł dopuszczalną prędkość do 60 km/h, jeśli poruszamy się po terenie zabudowanym nocą, między godzinami 23.00 a 5.00.

Opisane wyżej limity prędkości są podniesione w odniesieniu do innych kategorii pojazdów. I tak, pojazdy ciężarowe i autobusy na terenie zabudowanym mogą poruszać się z takimi samymi prędkościami, jak auta osobowe. Na autostradach, drogach ekspresowych i na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku dopuszczalna prędkość to 80 km/h. Na autostradach, autobusy ze specjalnym wyposażeniem technicznym mogą jechać z prędkością 100 km/h. W terenie niezabudowanym limit prędkości dla pojazdów ciężarowych i autobusów został ustalony na 70 km/h. Podobne limity dotyczą samochodów osobowych i dostawczych z przyczepami - 50 i 60 km/h w terenie zabudowanym, 70 km/h w terenie niezabudowanym oraz 80 km/h na autostradach i drogach ekspresowych.

Limity prędkości. O tym trzeba pamiętać

Kierowcy powinni pamiętać, że na swojej drodze mogą trafić na tzw. strefę zamieszkania, czyli - według „Prawa o ruchu drogowym” - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.



- W strefie zamieszkania, maksymalna prędkość, z którą mogą poruszać się pojazdy to 20 km/h, a pierwszeństwo zawsze mają piesi – przestrzega instruktor Skoda Auto Szkoła, Radosław Jaskulski. Ustawodawca opisując temat dróg i limitów prędkości, bardzo mocno podkreślił zasady bezpieczeństwa. Kierowcy powinni pamiętać o dostosowywaniu prędkości do panujących warunków na drodze, stanu jezdni, ukształtowania terenu, pogody, widoczności, natężenia ruchu oraz stanu i ładunku pojazdu. Kluczem do bezpiecznej jazdy jest panowanie nad pojazdem. Kierowcy powinni pamiętać, żeby swoją jazdą nie utrudniać jazdy innym kierowcom. Zobowiązani są zachowywać bezpieczny odstęp, a także powinni uważać, by nie wykonywać nagłych manewrów, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. To zmiany przewidziane przez projekt ustawy, wprowadzający rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Kodeks drogowy. Będą zmiany w limitach prędkości

Obecnie w Polsce na obszarze zabudowanym zakazane jest przekraczanie prędkości 50 km/h w godzinach 500-2200, 60 km/h w godzinach 2300-500. Projekt zmian zakłada, że w godzinach nocnych też będzie obowiązywało obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Kodeks drogowy. Łatwiej stracić prawo jazdy?

Od 1 lipca 2020 roku starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza nim. Obecnie regulacja ta dotyczy tylko obszaru zabudowanego.

Ilu kierowców straci prawo jazdy w ten sposób? Rząd szacuje, że w tym roku będzie to 20 tysięcy. W przyszłym - 40 tysięcy.

Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - mandat w wysokości 50 zł

- mandat w wysokości Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

– mandat od Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

– mandat od Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

– mandat od Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

– mandat od Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym)

