Przepisy. Elektryczne hulajnogi nadal bez określonej mocy

To jest takie PiSiorskie (gość)

2020-03-20 08:20

A nie może być jak jest ? Pieszy na hulajnodze to pieszy . A co do pytania tego prostaka to rower jest tylko wspomagany prądem jest to hybrydowy napęd , hulajnoga natomiast musi ruszyć z miejsca pod górkę ze 120kg faciem na desce. Włącz myślenie koleś zanim zadasz głupie pytanie, to nic nie kosztuje.