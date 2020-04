Przy jakiej pogodzie jest najwięcej wypadków drogowych?

Z deszczem, śniegiem czy mgłą wiąże się wiele niebezpieczeństw dla kierowców. Paradoksalnie jednak to właśnie przy dobrych warunkach atmosferycznych policja co roku odnotowuje najwięcej wypadków. Przy dobrej pogodzie kierowcy jeżdżą szybciej i mają skłonność do brawury, co często powoduje dużo poważniejsze skutki zdarzeń drogowych. W zeszłym roku było ich aż 20 281. Zginęło 1871 osób, a 23 583 odniosło obrażenia*.

Zawsze uczulamy kierowców na to, że w trudnych warunkach atmosferycznych trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie oznacza to jednak, że przy ładnej pogodzie możemy sobie pozwolić na nieuwagę czy wyższą prędkość. Niestety, większy komfort jazdy osłabia czujność kierowców, a przecież podczas prowadzenia auta niezbędna jest maksymalna koncentracja. Trzeba też pamiętać, że przy wyższej prędkości poważniejsze są konsekwencje ewentualnego wypadku – mówi Adam Knietowski, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Przesilenie wiosenne i zmiana rytmu dobowego to kolejne czynniki wpływające na nasze samopoczucie, zatem należy wziąć je pod uwagę podczas prowadzenia samochodu. Przecenianie warunków drogowych i obniżenie uwagi to nadal jedne z najczęstszych czynników pośrednich przyczyniających się do poważnych zdarzeń drogowych - dodaje.

Słoneczna aura niesie ze sobą jeszcze jedno zagrożenie – promienie słońca mogą oślepić kierowcę. Tymczasem już kilka sekund bez obserwowania drogi przed nami zwiększa ryzyko niebezpiecznej sytuacji. W 2019 r. przy oślepiającym słońcu miało miejsce 679 wypadków*.

Redakcja poleca: Najpopularniejsze używane auta za 10-20 tys. zł

Aby uchronić się przed chwilowym oślepieniem czy zmęczeniem oczu powinniśmy w czasie jazdy nosić okulary przeciwsłoneczne. Należy zwrócić uwagę na to, czy szkła zostały wyposażone w filtry dobrej jakości. Z tego powodu najlepiej zakupić je w profesjonalnym salonie optycznym – mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

* policja.pl

Zobacz także: To musisz wiedzieć o akumulatorze