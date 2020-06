Rajd Dakar 2021. Gdzie i kiedy się odbędzie?

Rozdział trzeci historii Dakaru nabiera rozpędu. Po pierwszej edycji, która odbyła się na Bliskim Wschodzie na początku tego roku, zawodnicy powrócą do Arabii Saudyjskiej, by znów odkrywać niezmierzone przestrzenie tego kraju.

Trasa na rok 2021 to pętla ze startem i metą w Dżuddzie, a dzień przerwy zaplanowano tym razem w mieście Ha'il, które jest centrum off roadu w Arabii Saudyjskiej i co roku gości lokalne imprezy. Niektóre biwaki zostaną zaplanowane w tych samych miejscach, co w tym roku, ale odcinki specjalne będą miały w 100% nową trasę.

Na nowych, nieznanych terenach, nawigacja będzie odgrywać jeszcze większą rolę, niż w roku 2020. Książka drogowa będzie wręczana uczestnikom dopiero rano przed startem etapu. W niektórych kategoriach pojazdów wprowadzona zostanie książka drogowa w postaci elektronicznej. Nowe zapisy regulaminu mają spowolnić uczestników na trasie i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Między innymi wprowadzony zostanie system ostrzegania sygnałem dźwiękowym przed niebezpiecznymi miejscami na trasie oraz definicja "slow zones" czyli stref jazdy ze zredukowaną szybkością. Motocykliści będą mieli do dyspozycji mniejszą liczbę opon. Wprowadzono obowiązek używania kamizelki wyposażonej w poduszkę powietrzną w tej kategorii.



W przyszłorocznej edycji, dla podkreślenia wieloletniej legendy rajdu powstanie nowa kategoria Dakar Classic. Dopuszczone będą w niej pojazdy, które startowały w Dakarze lub w innych rajdach terenowych przed rokiem 2000. W ten sposób powrócą samochody i ciężarówki, które budowały legendę Dakaru!

