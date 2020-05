Rajd Polski jednak odwołany. Kiedy ruszy rajdowy sezon?

Decyzja jest wynikiem sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez coronawirusa w Polsce oraz w Europie. Przełożenie rajdu na przyszły sezon nastąpiło w wyniku wspólnych analiz organizatora rajdu oraz Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) i Eurosport Events, promotora mistrzostw Europy.



Organizatorzy podejmowali liczne działania oraz konsultacje z promotorem cyklu, a także gospodarzami regionu celem znalezienia nowego terminu w kalendarzu FIA ERC 2020 dla 77. Rajdu Polski zamiast pierwotnej daty 26-28 czerwca. Sytuacja związana z COVID-19, w tym ograniczenia w ruchu transgranicznym, oraz niemożliwy do przewidzenia termin ich całkowitego odwołania nie pozwalają na realizowanie przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia rundy Mistrzostw Europy oraz Polski. Mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo zawodników, kibiców, przedstawicieli mediów oraz osób zaangażowanych w organizację tej wielkiej międzynarodowej imprezy postanowiono o przełożeniu jej na przyszły rok.



- Rajd Polski to każdego roku jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu, nie tylko sportów motorowych w naszym kraju. Przygotowania do tak dużych międzynarodowych zawodów trwają niemal cały rok, a ich ukoronowaniem jest wydarzenie przyciągające rzesze kibiców z Polski i z zagranicy. Rajd to otwarta impreza o charakterze masowym i jej przeprowadzenie nie jest możliwe przy istniejących, trudnych do przewidzenia pod względem czasowym ograniczeniach. Dla bezpieczeństwa zawodników oraz kibiców nie ma alternatywy i żaden kompromis nie był w tym przypadku nigdy brany pod uwagę. Po przeprowadzeniu licznych konsultacji z naszymi partnerami podjęliśmy jedyną w takiej sytuacji decyzję o przełożeniu 77. Rajdu Polski na przyszły rok. Już dziś zgłosiliśmy nasz rajd do przyszłorocznego kalendarza mistrzostw Europy. Pozostajemy naturalnie w Mikołajkach i na malowniczym Pojezierzu Mazurskim, które będą miejscem wyjątkowego jubileuszu – stulecia naszego klasyka – powiedział Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.

- Jesteśmy naturalnie zasmuceni, że mistrzostwa Europy nie odwiedzą w tym roku Polski, szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę ciężką pracę i działania, które zostały już podjęte, oraz ciepłe przyjęcie, którego zawsze doświadczamy. Nie możemy się jednak już doczekać 77. Rajdu Polski, który odbędzie się w 2021 roku i dołączenia do PZM podczas 100-lecia rajdu stanowiącego kamień milowy i wspaniałe osiągnięcie - powiedział Jean-Baptiste Ley, koordynator serii ERC.



W przyszłym roku Rajd Polski będzie obchodził jubileusz stulecia. Pierwszą edycję tej legendarnej już imprezy rozegrano w dniach 23-25 lipca 1921 roku na trasie o długości 576 kilometrów, która prowadziła z podwarszawskich Marek do Białowieży i z powrotem. Wówczas wystartowało 6 załóg, a zwycięzcą został jeden z pionierów polskiej motoryzacji – Tadeusz Heyne w samochodzie marki Dodge.



Według najnowszych planów PZM sezon rajdowy w Polsce powinien otworzyć Rajd Rzeszowski zaplanowany na 6-8 sierpnia. Drugą rundę stanowiłby Rajd Śląska (10-12 września). Rajd Świdnicki-Krause, którego termin zamieniono już z kwietniowego na lipcowy, drugi raz został przesunięty, tym razem na pierwszy weekend października. Sezon powinien zakończyć w połowie października Rajd Koszyc.



Rajd Polski nie jest jedyną międzynarodową imprezą w sportach motorowych, którą odwołano w Polsce w tym roku. Prezydium PZM na ostatnim posiedzeniu zatwierdziło również zmiany w kalendarzu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i odwołało Wyścig Górski Limanowa Przełęcz pod Ostrą, planowany w dniach 24-26 lipca, który był także rundą mistrzostw Europy.

