Range Rover Evoque i Land Rover Discovery Sport. Teraz także jako hybryda plug-in

Auta będą dostępne jako wersje „P300e” napędzane 1,5-litrowym, trzycylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 200 KM i elektrycznym zamontowanym na tylnej osi o mocy 80 kW (109 KM). System umożliwia napęd na wszystkie koła i zapewni łączną moc 309 KM.

Jaki akumulator?

Zastosowany akumulator pojemności 15 kWh zabudowany pod tylnym siedzeniem ma zapewnić czysto elektryczny zasięg do 68 km.Producent szacuje zużycie paliwa na poziomie 1,9 l /100 km dla Evoque i 2,0 l/100 km dla Discovery Sport.

Zobacz także: Podatek od zakupu auta. Kiedy trzeba zapłacić?

Ile ma trwać ładowanie samochodu?

Ładowanie pojazdu prądem stałym z mocą do 32 kW od 0 do 80 proc. ma trwać tylko pół godziny, natomiast ładowanie do 100 proc. z garażowego wallboxa (7 kW) ma trwać 2:12 h, a ze zwykłego gniazdka 6:42 h.

Jadąc wyłącznie na silniku elektrycznym możemy rozpędzić się do maksymalnie 135 km/h. W trybie hybrydowym Land Rover Evoque przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 6,4 sekundy, a Discovery Sport w 6,6 s.

Ceny w Polsce nie są jeszcze znane. Land Rover planował uruchomić produkcję hybrydowych wersji Discovery Sporta i Evoque'a latem tego roku, jednak niewykluczone, że z powodu pandemii koronawirusa ulegnie ona opóźnieniu.

Zobacz także: Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł