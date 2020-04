Redukcja punktów karnych. Teraz punkty karne zredukujesz przez internet. Jak to zrobić?

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że wszystkie WORD-y w Polsce zamknęły swoje siedziby, rezygnując z prowadzenia egzaminów i szkoleń. Wielu ludzi zostało nagle bez możliwości uzyskania prawa jazdy, nie mogło zmniejszyć liczby punktów karnych czy odbyć innych potrzebnych szkoleń.

Jednak od piątku 3 kwietnia przynajmniej część z tych osób znajdzie rozwiązanie problemu: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku rusza ze szkoleniami online zmniejszającymi punkty karne. Wzięcie w nich udziału nie łamie norm epidemiologicznych oraz administracyjnych – wystarczy komputer, laptop, tablet czy smartfon oraz dostęp do internetu. Takie sześciogodzinne szkolenie – podobnie jak kursy prowadzone dotąd stacjonarnie – pozwala zredukować liczbę punktów karnych na swoim koncie o sześć.

Redukcja punktów karnych. Formalności w kilka minut

Jak to zrobić? To bardzo proste: wystarczy wejść na stronę internetową WORD w Białymstoku i w zakładce „Szkolenia” wybrać „Punkty karne” . Potem trzeba zeskanować wymienione dokumenty (może być też czytelne zdjęcie), wypełnić krótką ankietę oraz zgodę RODO i całość odesłać na adres mailowy szkolenia@word.bialystok.pl, podając numer telefonu i adres mailowy do kontaktu. Całość formalności trwa kilka minut!



W mailu zwrotnym od ośrodka każdy uczestnik otrzyma link do logowania się na odpowiednie szkolenie, wraz z instrukcją prowadzącą krok po kroku do logowania się na platformę szkoleniową.



Co jest niezbędne do udziału w szkoleniu? Przeciętnej jakości łącze internetowe (minimum 2-3 Mb/s) oraz urządzenie elektroniczne z działającą kamerą i mikrofonem. Zanim szkolenie się rozpocznie, każdy potencjalny uczestnik będzie mógł przetestować, czy techniczne parametry jego urządzania są wystarczające i uzyskać wsparcie pracowników WORD w rozwiązaniu podstawowych problemów.



A potem? Potem już tylko sześć godzin zajęć z wykwalifikowanym instruktorem. Zaświadczenia o udziale w szkoleniu zostaną do uczestników wysłane pocztą już następnego dnia. Jednocześnie trafią też do właściwych organów administracyjnych.



Szkolenia ruszają od 3 kwietnia. Ich częstotliwość będzie uzależniona od liczby chętnych, podobnie jak cena. Ta jest porównywalna ze stawkami za kurs stacjonarny. W rozmowie z portalem Motofakty.pl Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD Białystok wyjaśnił, że zainteresowanie jest na tyle duże, że zaplanowano już następne szkolenie. Ma odbyć się 9 kwietnia.

Inne szkolenia też w sieci

WORD Białystok pracuje także nad wprowadzeniem innych szkoleń w formule online: m.in. kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii czy szkoleń okresowych dla kierowców przedłużających ważność zawodowego prawa jazdy. W planach jest też uruchomienie szkoleń z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży.

Możemy pochwalić się, że pierwsze szkolenia on-line są już nami: w poniedziałek i wtorek zorganizowaliśmy coroczne szkolenie dla egzaminatorów. Kilkunastu uczestników chwaliło nową formę pracy. – Było bezpiecznie, sprawnie, szybko i wygodnie. Siedząc w domu, gdzie nie grozi nam zarażenie koronawirusem, odbyliśmy zajęcia z psychologiem transportu, będącym w Warszawie. Kolejni instruktorzy też prowadzili zajęcia, łącząc się z różnych miejsc. Jednak nie ograniczyło to możliwości prowadzenia dyskusji, zadawania pytań, oglądania filmów szkoleniowych i prezentacji – mówili po zajęciach egzaminatorzy. Zadowoleni byli też egzaminatorzy nadzorujący WORD Białystok, którzy chwalili nową formę zajęć – nowoczesną, wygodną, a przede wszystkim bezpieczną.

Punkty karne. Jak sprawdzić?

W przeglądarce internetowej należy otworzyć stronę obywatel.gov.pl i wybrać opcję sprawdzenia punktów karnych przez internet

Następnie trzeba kliknąć opcję „Sprawdź swoje punkty karne".

Kliknąć w przycisk „Zaloguj się", a następnie zalogować się na profil zaufany

Gdy wyświetli się „Wniosek o dostęp do usługi online na platformie obywatel.gov.pl", kliknąć w „Podpisz profilem zaufanym".

Pojawi się prośba o autoryzację. Trzeba potwierdzić chęć podpisania wniosku o sprawdzenie liczby punktów karnych, klikając w przycisk „Autoryzuj i podpisz dokument".

W następnym kroku wprowadzić trzeba jednorazowy kod.

Po wpisaniu kodu nastąpi powrót na stronę obywatel.gov.pl, gdzie można sprawdzić punkty

Profil zaufany

Aby sprawdzić swoje punkty w internecie niezbędny jest profil zaufany. Można go założyć, rejestrując się na stronie pz.gov.pl, a następnie odwiedzając punkt potwierdzający z dokumentem tożsamości lub "z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości". Obecnie całkowicie przez internet mogą to zrealizować klienci kilku banków.

Cała usługa jest bezpłatna, a sprawdzić można tylko liczbę swoich punktów karnych. Nie można sprawdzić, ile punktów karnych ma inna osoba.

Zobacz także: Klienci się skarżą. UOKiK kontroluje płatne parkingi

Limit punktów karnych

Warto wiedzieć kiedy limit 24 punktów karnych ulega wyzerowaniu. Dzieje się tak:

po roku od ich otrzymania

po ukończeniu szkolenia, które pozwala na zmniejszenie liczby punktów karnych, w którym można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy (po szkoleniu suma punktów karnych zostanie zmniejszona jedynie o 6 najstarszych punktów),

po ponownym zdaniu egzaminu na prawo jazdy - jeśli kierowca otrzyma co najmniej 24 punkty karne i straci prawo jazdy.

Podstawa prawna





Art. 1 pkt 3 ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777)

Zobacz także: Testujemy Volkswagena Polo