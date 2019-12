Rejestracja auta. Na to udogodnienie czeka wielu kierowców

- Będziemy mieć wybór: formalności załatwimy w dowolnym urzędzie lub przez internet; pracujemy nad możliwością rejestracji pojazdów przez internet - zapowiedział minister.

W pierwszej kolejności rejestracji online będzie mógł dokonać dealer. Ministerstwo chce też umożliwić online zgłoszenie zbycia auta.

Ministersto zamierza wprowadzić jak najwięcej udogodnień dla obywateli. "Mało kto chyba lubi chodzić po urzędach. Chodzi więc o to, by poza nielicznymi wyjątkami, w których rzeczywiście jest to konieczne, obywatele w ogóle nie musieli ich odwiedzać, bo sprawy albo załatwia się automatyczne, albo można je załatwić online. Tak jak e-PIT" - komentuje Marek Zagórski.

Termin kiedy w życie wejdą ułatwienia dla właścicieli aut nie jest jeszcze znany. "To nie jest zadanie łatwe, które da się wykonać w ciągu kilku miesięcy, ale w ciągu kadencji na pewno dużo da się zrobić" - podsumował minister.

