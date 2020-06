Rejestracja pojazdów. Mają być ułatwienia. Budzą jednak kontrowersje

Nowe przepisy przewidują zniesienie kart pojazdu i nalepek kontrolnych na szybach aut, zniesienie zmiany numerów rejestracyjnych przy przerejestrowaniu auta i możliwości zarejestrowania auta przez internet.

StowarzyszenieKomisów.pl. złożyło poprawki do zmian. Prezes Maciej Szymajda ogólnie pozytywnie ocenia kierunek proponowanych przepisów. Zauważa jednak, że właściciele samochodów nowych są traktowani inaczej niż używanych.Zastrzeżenie budzi m.in. fakt, że rejestrację online za nowego właściciela auta będą mogli wykonywać tylko autoryzowani dealerzy.

Planowane zmiany krytykuje Związek Powiatów Polskich. – Projekt, w proponowanym brzmieniu, będzie stawiał władze samorządowe przed szalenie trudnym wyzwaniem: skąd zdobyć środki na funkcjonowanie wydziałów komunikacji? Będziemy mieć do czynienia z jaskrawym przykładem niekonstytucyjnej nieadekwatności środków do zadań. Tak być po prostu nie może – informuje w oświadczeniu.

Dodatkowo podkreśla fakt, że zmiany nie były konsultowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, co narusza obowiązujące przepisy, a regionalne władze mają liczne zastrzeżenia co do proponowanych zmian. Samorządowcy zastanawiają się, czemu służy wycofanie nalepek kontrolnych i dlaczego pojawia się akurat teraz.

Organ rejestrujący każdorazowo, w przypadku złożenia wniosku o pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic, będzie musiał ocenić "zdatność" tychże tablic. Nietrudno wyobrazić sobie niekończące się dyskusje wokół argumentów typu "A w miejscowości X taką tablicę spokojnie by uznano!" – zauważa związek.

