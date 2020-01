Rejestracja samochodu 2020. Kolejki do wydziałów komunikacji. Potrzebne kolejne zmiany w prawie?

Oczywiście sytuacja ta została wywołana zmianami prawa o rejestracji pojazdów i wprowadzeniem sankcji od 200 do 1000 złotych za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od jego nabycia. Związek Dealerów Samochodów przypomina, że kiedy branża motoryzacyjna ostrzegała na posiedzeniach komisji sejmowych pracujących nad ustawa o takich, nieuchronnych konsekwencjach zmiany prawa, ówczesny minister środowiska stanowczo stwierdzał, że nic takiego nie nastąpi. Dziś też pojawiają się pocieszające wypowiedzi, że to tylko sytuacja przejściowa. Związek Dealerów Samochodów prognozuje, że z powodu zmian prawa do urzędów komunikacji będzie teraz trafiać rocznie, według różnych szacunków, od kilkuset tysięcy do ponad miliona wniosków o rejestracji pojazdów więcej. Co zwiastuje, że kolejki niestety nie nikną.

Warto uściślić, że wspomniane kary będą nakładane w sytuacji dokonania naruszenia 30-dniowego terminu od 1 stycznia 2020 i dotyczy to tych pojazdów, które zostaną sprowadzone, bądź kupione albo sprzedane po 1 stycznia 2020, a nie przed tym terminem. Tych kupionych, sprzedanych, czy sprowadzonych wcześniej, do 31 grudnia 2019, kary nie obejmują.

Zobacz także: Felgi. Jak o nie zadbać?

Związek Dealerów Samochodów zaapelował do Ministrów Infrastruktury i Cyfryzacji, by maksymalnie przyspieszyć prace nad projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu RCL: UD515) wprowadzającym możliwość elektronicznej rejestracji pojazdów bezpośrednio przez dealera. W roku 2019 w Polsce sprzedało się ponad 600 tysięcy pojazdów nowych. I o tyle mniej więcej procedur rejestracyjnych można by odciążyć wydziały komunikacji. A to z pewnością nie tylko skróci kolejki, ale i zapewni większy komfort życia obywateli i ich zaufanie do administracji publicznej.

Związek Dealerów Samochodów apeluje o natychmiastowe nadanie pracom nad wspomnianym wyżej projektem ustawy ustawą absolutnego priorytetu, tak aby najlepiej do końca czerwca roku 2020 wdrożyć system elektronicznej rejestracji pojazdów bezpośrednio przez autoryzowanych dealerów samochodów i inne przewidziane w ustawie podmioty, tak aby klient kupujący nowy samochód nie musiał wcale fatygować się do urzędu. Dopingiem do takiej decyzji powinny być wyniki badań przeprowadzonych kilka lat temu przez TNS OBOP i ZDS wśród osób, które planują w najbliższym czasie zakup samochodu. Aż 70 procent respondentów chciało możliwości rejestracji nowych pojazdów bezpośrednio u dealera, a tylko 14 procent wyrażało się o takim systemie negatywnie. Dziś wskaźnik odpowiedzi pozytywnych jest z pewnością jeszcze wyższy.

Zobacz także: Taki jest Opel Corsa szóstej generacji.