Rejestracja samochodu. Które modele nowych aut w marcu cieszyły się popularnością Polaków. TOP 20

Zakup nowych samochodów. Co powoduje spadki?

Na obserwowane wcześniej w br. spowolnienie na rynku samochodów, nałożyły się efekty wybuchu zarazy COVID-19 w Polsce i ogłoszonego przez rząd najpierw stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca) i następnie stanu epidemii (20 marca) i związanymi z nimi ograniczeniami dla obywateli, przedsiębiorców i urzędów oraz w konsekwencji zatrzymywanie gospodarki. Sytuacja ta radykalnie wpłynęła na zachowania konsumenckie. Po wprowadzeniu ograniczeń i restrykcji obserwowaliśmy hamowanie dziennych rejestracji. W pierwszych dziesięciu dniach ostatniego miesiąca rejestracje wynosiły jeszcze 1729 samochodów osobowych i 234 dostawczych średnio w ciągu jednego dnia roboczego, by obniżyć się w drugiej dekadzie do poziomu odpowiednio 1260 szt. i 171 szt. i w ostatniej do 1067 i 189.



Od początku roku przybyło 121 025 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Było to mniej o 22,8% (-35 814 szt.) mniej niż w tym samym okresie ub.r.

Zakup nowych samochodów. Ile aut kupują klienci indywidualni a ile firmy?

W grupie samochodów osobowych w marcu 2020 r. zarejestrowano 29 657 szt. czyli o 20 461 szt. (-40,8%) mniej niż rok wcześniej i mniej o 8 851 szt. (-23%) niż w lutym br.



W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w marcu 2020 r. według analiz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, przybyło 4 328 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze spadkiem o 32,7% r/r. W porównaniu z rezultatem z lutego br. rynek samochodów dostawczych był o 6,8% niższy (-316 szt.).



Nabywcy indywidualni zarejestrowali w ostatnim miesiącu 8,3 tys. szt. mniej o 46,6% r/r i mniej o -34,7% mniej niż w lutym br. (-4,4 tys. szt.). Udział tej grupy klientów wyniósł 27,9% i był niższy o 3 pkt. proc. niż rok wcześniej i niższy o 5 pkt. proc. niż miesiąc wcześniej.



Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali w marcu 2020 r. 21,4 tys. samochodów. Wynik ten był niższy niż przed rokiem (-13,3 szt. i -38,3%) i niższy od uzyskanego miesiąc wcześniej o 4,5 tys szt. -17,3%). Wśród klientów instytucjonalnych najważniejszą grupę klientów stanowiły niezmiennie firmy leasingowe/CFM i firmy wynajmu. W marcu br. ich udział był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 53,0% wobec 45,4%. Był też wyższy niż miesiąc wcześniej. W kanale dealer lub inny sprzedawca udział wyniósł 13,2%. Rok wcześniej w marcu na firmy te przypadło 17,9% rynku.



Marki popularne zakończyły ostatni miesiąc z rezultatem 23,6 tys. nowych rejestracji (-43,4%) i osiągnęły 79,7% udział w rynku wobec 83,3% rok wcześniej i 81,8% przed miesiącem. W porównaniu do lutego br. zajęły o 2,1 pkt. proc. mniej. Liczba zarejestrowanych samochodów marek premium wyniosła 6,0 tys. szt. i była niższa niż rok wcześniej o 28,2% (-2358 szt.) i niższa niż rejestracje w lutym br. o 14,2% (-994 szt.).

W całej grupie samochodów osobowych zarejestrowano ponad 4,2 tys. hybryd (+63,8% r/r) oraz 423 szt. z napędem elektrycznym (+7,6%). Wśród nich znalazło się 201 szt. (-32,8%) samochodów całkowicie elektrycznych i z rozszerzonym zasięgiem oraz 222 (+136,2%) hybryd plug-in. Samochody z napędem benzynowym (18,6 tys.sz.) zajęły 63,6% rynku a z dieslem 19,1% (5,7 tys. szt.) podczas, gdy rok wcześniej stanowiły odpowiednio 70,5% i 21,9%.

Zakup nowych samochodów. Kto liderem rynku?

W marcu 2020r. w ogólnym rankingu, ponownie leaderem była Toyota, która zarejestrowała 4 550 szt.; o 9,3% mniej niż rok wcześniej (-467 szt.). Druga i tym razem była Skoda, która zarejestrowała 4 341 szt. (-25,8%). Trzeci Volkswagen (2 447 szt. -48%). Czwarte miejsce należało do marki KIA (1 755 szt. +25,6%), która poprawiła aż o 4 pozycje miejsce w rankingu. Pierwszą piątkę zamknęła tym razem Dacia (1 512 szt. -56%). Drugą piątkę otworzyło BMW (1 402 szt. -25,7%). Kolejne miejsca przypadły markom: Mercedes-Benz (1 370 szt. -17,9%), Renault (1 347 szt. -44,7%), następny był Hyundai (1 237 szt. -42,4 % ) TOP 10 zamyka VOLVO (1 154 szt. -25,6%), która zyskała 3 pozycje w stosunku do sytuacji sprzed roku.



W ogólnym rankingu modeli, w marcu 2020 r. na pierwszym miejscu Toyota Corolla (1 597 szt.). Druga była tym razem Skoda Octavia 1 278 szt. a trzecia Skoda Fabia 1 033 szt. Kolejne należały do: Toyoty Yaris (1 005 szt.) i Dacii Duster (907 szt.). Drugą piątkę otworzyła Skoda Superb 734 szt.



Klienci indywidualni najczęściej wybierali auta Toyoty, Skody i Kii, natomiast Toyota Yaris, Toyota Corolla oraz Dacia Duster to najchętniej wybierane modele w tej grupie. Skoda, Toyota oraz Volkswagen to najchętniej wybierane marki przez firmy. Wśród konkretnych modeli, klienci instytucjonalni w marcu postawili na Toyotę Corollę, Skodę Octavię i skodę Fabię.

Zakup nowych samochodów. Ile aut kupiono w tym roku?

Od początku roku w grupie nabywców indywidualnych przybyło 35 136 aut. Mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej o -27,3% (13 214 szt.).



Pozycję leadera utrzymuje Toyota (6 815 szt. ;+3,7 %), która jako jedyna zanotowała wzrost do roku poprzedniego. Toyota ma dużą przewagę nad drugą Skodą (4 438szt. -24,2%). Trzeci jest Hyundai z wynikiem 3 157 szt. -9,6%. Czwarta pozycja należy do marki Kia (3 135 szt. -13%). Na piątej pozycji Dacia (2 059 szt. -50%). Drugą piątkę otworzył Volkswagen (2 024 szt. -36,5%).



Najczęściej wybieranym modelem przez klientów indywidualnych od początku roku jest Toyota Yaris (2 425 szt.; -2,5%) , następny to model Toyoty Corolla (1 588 szt. +77,2%), która zyskała 12 pozycji w rankingu wobec sytuacji sprzed roku. Trzecia pozycja należy do Dacii Duster (1 135; -52,5%). Czwarta była Skoda Fabia (1 083 szt. -44%). Na piątej Fiat Tipo (1 031 szt.-35,7%). Drugą piątkę otwiera Hyundai Tucson (982 szt; -23,3%).



Do firm rejestrujących na regon dostarczono od początku roku 72 500 szt. (-20,7%; -18 959 szt.).



Klienci instytucjonalni wybierali najczęściej markę Skoda (10 672 szt.; -11%) . Druga była Toyota z wynikiem 9 614 szt. +23,3%.Trzeci Volkswagen (7 353 szt. -34,3%). Czwarta pozycja należała do marki Mercedes-Benz (4 259 szt. +2,4%). Piąte miejsce należało do kolejnej marki premium BMW (3 907 szt.-6,4%). Tylko dwie marki w rankingu TOP10 uzyskały rezultaty wyższe w porównaniu do sytuacji sprzed roku: druga Toyota i czwarty Mercedes-Benz. Drugą piątkę otwiera Kia (3 405 szt. -9,5%).



Najczęściej wybieranym modelem przez klientów instytucjonalnych od początku roku 2020 r. jest Toyota Corolla z wynikiem 3 726 szt. Corolla poprawiła wynik o 162,9% i 11 pozycji. Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (3 604 szt; -11,3 %) pomimo straty. Najniższe miejsce na podium zajęła Skoda Fabia (2 340 ; -22,3%) także z głębokim spadkiem. Za nią Toyota Yaris (1 833; -1,2%). Pierwszą piątkę zamyka Volkswagen Golf (1 665, -45%).

Rejestracja aut osobowych przez klientów indywidualnych marzec 2020

Pozycja Model Rejestracja aut osobowych przez klientów indywidualnych marzec 2020

2020 2019 Zmiana % r/r Zmiana poz r/r Ogółem Udział % Ogółem Udział % 1 Toyota Yaris 445 5,4% 742 4,8% -40,0% 1 2 Toyota Corolla 393 4,8% 349 2,3% 12,6% 5 3 Dacia Duster 379 4,6% 1 103 7,1% -65,6% -2 4 Skoda Fabia 263 3,2% 600 3,9% -56,2% -1 5 Skoda Kamiq 226 2,7% 0 0,0%



6 Toyota Aygo 209 2,5% 271 1,8% -22,9% 6 7 Toyota C-HR 191 2,3% 309 2,0% -38,2% 3 8 Hyundai Tucson 173 2,1% 354 2,3% -51,1% -2 9 Kia Sportage 167 2,0% 231 1,5% -27,7% 9 10 Skoda Octavia 164 2,0% 339 2,2% -51,6% -2 11 Fiat Tipo 161 1,9% 438 2,8% -63,2% -7 12 Renault Clio 156 1,9% 137 0,9% 13,9% 21 13 Kia Stonic 145 1,8% 141 0,9% 2,8% 18 14 Toyota RAV4 137 1,7% 118 0,8% 16,1% 24 15 Kia RIO 133 1,6% 155 1,0% -14,2% 14 16 Nissan Qashqai 130 1,6% 191 1,2% -31,9% 5 17 Skoda Karoq 128 1,5% 191 1,2% -33,0% 4

Hyundai I20 128 1,5% 251 1,6% -49,0% 0 19 Dacia Sandero 126 1,5% 280 1,8% -55,0% -8 20 Kia Xceed 119 1,4% 0 0,0%



RAZEM 1-20 3 973 48,05% 6 200 40,07% -35,9%

Pozostałe

4 295 51,95% 9 274 59,93% -53,7%

RAZEM

8 268 100% 15 474 100% -46,6%





Rejestracja aut osobowych przez firmy marzec 2020





Pozycja Marka Rejestracja aut osobowych przez firmy marzec 2020 2020 2019 Zmiana % r/r Zmiana poz r/r Ogółem Udział % Ogółem Udział % 1 SKODA 3 275 15,31% 4 132 11,93% -20,74% 0 2 TOYOTA 3 039 14,21% 2 801 8,09% 8,50% 1 3 VOLKSWAGEN 1 971 9,22% 3 934 11,36% -49,90% -1 4 BMW 1 304 6,10% 1 789 5,16% -27,11% 3 5 MERCEDES-BENZ 1 228 5,74% 1 513 4,37% -18,84% 5 6 AUDI 986 4,61% 1 673 4,83% -41,06% 3 7 VOLVO 980 4,58% 1 398 4,04% -29,90% 4 8 KIA 956 4,47% 1 296 3,74% -26,23% 4 9 RENAULT 932 4,36% 1 832 5,29% -49,13% -3 10 DACIA 918 4,29% 1 776 5,13% -48,31% -2 11 HYUNDAI 663 3,10% 1 114 3,22% -40,48% 2 12 OPEL 642 3,00% 2 288 6,60% -71,94% -8 13 FORD 630 2,95% 2 193 6,33% -71,27% -8 14 PEUGEOT 589 2,75% 941 2,72% -37,41% 0 15 SEAT 557 2,60% 652 1,88% -14,57% 1 16 NISSAN 429 2,01% 872 2,52% -50,80% -1 17 CITROEN 406 1,90% 642 1,85% -36,76% 1 18 FIAT 278 1,30% 651 1,88% -57,30% -1 19 LEXUS 254 1,19% 291 0,84% -12,71% 3 20 HONDA 195 0,91% 325 0,94% -40,00% 0 RAZEM 1-20 20232 94,59% 32113 92,69% -37,0%

Pozostałe

1157 5,41% 2531 7,31% -54,3%

RAZEM

21 389 100% 34 644 100% -38,3%



Źródło; Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

