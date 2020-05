Rejestracja samochodu osobowego 2020. Ile kosztuje? Opłaty i dokumenty

Jeżeli stroną umowy była osoba fizyczna, będziesz zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nowy właściciel samochodu ma 30 dni na jego przerejestrowanie. Okres ten liczony jest od dnia zawarcia umowy,

Bez względu na to, czy rejestrujemy pojazd nowy czy używany, w większości przypadków będziesz musiał zapłacić 180,50 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA REJESTRACJĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO W 2020 ROKU

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni 13,50 zł Dowód rejestracyjny 54 zł Znaki legalizacyjne 12,50 zł Nalepka kontrolna 18,50 zł Tablice rejestracyjne 80 zł Opłata ewidencyjna 2 zł Łączna kwota do zapłaty 180,50 zł

Jeśli właściciel nie może stawić się w wydziale komunikacji może przygotować dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Należy także pamiętać, że sprowadzając na własną rękę samochód z zagranicy, poniesiemy wydatek związany z wydaniem karty pojazdu (75,50 zł) oraz tłumaczeniem dokumentów,

Koszt wzrasta w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych. Koszt ich wydania to 1 000 zł.

Rejestracja auta używanego. Można zaoszczędzić

Jeśli kupujemy samochód używany, który jest zarejestrowany w tym samym powiecie co nasze miejsce zamieszkania, nie musimy wymieniać tablic rejestracyjnych, a co za tym idzie – naklejki kontrolnej, która znajduje się na szybie.

To z kolei oznacza oszczędność w wysokości 99,50 zł (odpada koszt tablic i naklejki kontrolnej, a opłata ewidencyjna jest mniejsza). Zatem rejestracja kosztuje tylko 81 zł.

Zobacz także: Taki będzie nowy Opel Mokka

Rejestracja samochodu - jakie dokumenty?

By zarejestrować samochód używany, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania. Przygotować trzeba:



wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w wydziałach komunikacji lub na stronach internetowych urzędów);

dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;

dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna/sprzedaży itp.);

kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli będą zmieniane);

dokument tożsamości nowego właściciela (lub odpis z KRS, gdy auto będzie rejestrowane na firmę); - polisę OC (do wglądu).

Dodatkowo, w przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić:

potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy),

w przypadku pojazdu zakupionego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy), dokument potwierdzający odprawę celną lub informację o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu sprowadzonego spoza terytorium Unii Europejskiej (wystarczy, że te informacje znajdą się na fakturze sprzedaży).

Przy rejestracji auta nowego - naturalnie nie przestawiamy dotychczasowego dowodu rejestracyjnego czy tablic.

Przy rejestracji auta zakupionego w salonie, często wymagane jest również świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów” (to dokument, który otrzymamy od producenta pojazdu potwierdzający, że pojazd spełnia parametry wymagane przez UE).

Zobacz także: Dwa modele Fiata w nowej odsłonie