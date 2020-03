Rejestracja samochodu używanego. Termin 30 dni na rejestrację został wydłużony

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od stycznia 2020 r. nowy właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wniosku o jego rejestrację. Czas na wykonanie tego obowiązku jest liczony od chwili zakupu nowego lub używanego auta w Polsce, a jeśli będzie to pojazd z Unii Europejskiej lub innego kraju, moment jego sprowadzenia do Polski. Jeśli 30-dniowy termin nie zostanie dotrzymany właściciel auta może zostać ukarany grzywną w kwocie od 200 do 1000 zł. Przepis działa także w drugą stronę, tzn. dotychczasowy właściciel pojazdu mać także 30 dni na jego wyrejestrowanie.

W związku z pandemią koronawirusa, termin ten zostaje wydłużony z 30 dni do 180 dni. "W związku z sytuacją zobowiązującą do prewencji przed COVID-19 starostowie oraz wojewodowie sygnalizują, że osoby oczekujące w kolejkach, jak i pracownicy starostw narażeni są na ryzyko zarażenia tym wirusem. Należy wziąć pod uwagę te sygnały i w związku z tym proponuje się dodanie przepisów epizodycznych (…). – Dla rozwiązania tego problemu proponuje się wydłużenie do 180 dni terminów określonych (…) na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu " - czytamy w uzasadnieniu strony rządowej.

Według ekspertów AAA AUTO rozprzestrzenianie się koronawirusa zmniejszy około 5 proc. sprzedaż na rynku aut używanych w krótkim okresie czasu. Jednak długofalowo rynek wtórny odbije się ze względu na braki w ofercie nowych pojazdów i ograniczoną skłonność konsumentów do wydawania pieniędzy na drogie nowe auta, ale także ze względu na mniejsze zaufanie podróżnych do transportu publicznego, którzy coraz częściej wybierają własne auto.

