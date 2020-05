Rejestracje samochodów użytkowych. Jak duże są spadki?

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w kwietniu 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 3 844 nowe pojazdy użytkowe, czyli samochody dostawcze (w tym minibusy) oraz ciężarówki. To wynik o 39,64 proc. mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 61,38 proc. niższy w zestawieniu z kwietniem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Od stycznia do kwietnia 2020 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 23 802 nowe samochody użytkowe. Był to wynik o 36,22 proc. (13 515 sztuk) gorszy w porównaniu z takim samym okresem roku 2019.

Rynek samochodów dostawczych

W kwietniu 2020 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 2 947 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. To wynik o 39,66 proc. mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 58,75 proc. słabszy, gdy zestawimy go z kwietniem 2019 roku. Od stycznia do kwietnia w Polsce zostało zarejestrowanych 18 257 nowych samochodów dostawczych, o 32,74 proc. (8 886 szt.) mniej (r/r).

W okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku najwięcej aut dostawczych (2 611 szt.) zarejestrowało w naszym kraju Renault. Był to wynik o 31,97 proc. mniejszy w porównaniu z rezultatem odnotowanym na koniec kwietnia ubiegłego roku. Udział Renault w rynku wyniósł 14,30 proc. wobec 14,14 proc. na koniec kwietnia 2019 roku. Wiceliderem polskiego rynku był Mercedes. W ciągu czterech miesięcy tego roku w Polsce zostało zarejestrowanych 2 581 pojazdów tej niemieckiej marki, o 14,25 proc. mniej (r/r). Udział Mercedesa w rynku nowych samochodów dostawczych wyniósł 14,14 proc. wobec 11,09 proc. na koniec kwietnia 2019 r. Na trzecim miejscu był Ford. W omawianym okresie w Polsce zarejestrowanych zostało 2 507 nowych samochodów dostawczych amerykańskiej marki. Był to wynik o 27,73 proc. mniejszy w porównaniu z sytuacją na koniec kwietnia 2019 roku.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Miejsce tuż za poza podium zajął Fiat. Importer aut tej włoskiej marki zarejestrował w Polsce do końca kwietnia tego roku 1 918 samochodów dostawczych, o 46,33 proc. mniej (r/r). Na piątym miejscu był na koniec kwietnia 2020 r. Volkswagen. Producent z Wolfsburga zarejestrował od początku roku 1 821 nowych pojazdów, o 46,50 proc. mniej (r/r). Pierwszą szóstkę najpopularniejszych samochodów dostawczych w Polsce zamyka Peugeot. Francuska marka zarejestrowała do końca kwietnia tego roku 1 401 samochodów, o 36,03 proc. mniej niż w ciągu czterech miesięcy 2019 roku.

W czołowej dziesiątce zestawienia tylko jedna marka (Toyota) nie zanotowała na koniec kwietnia 2020 r. spadku liczby rejestracji (r/r). Od początku roku japoński producent zarejestrował w Polsce 1 112 samochodów dostawczych, o 22,74 proc. więcej w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego. Spośród pozostałej dziewiątki największą stratę procentową rok do roku miał Volkswagen (minus 46,50 proc.).

Najpopularniejszym modelem auta dostawczego na koniec kwietnia 2020 r. było Renault Master. Polacy od początku roku kupili i zarejestrowali 1 901 egzemplarzy, o 30,80 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku. Na drugiej pozycji był Mercedes Sprinter, którego wynik to 1 882 zarejestrowane samochody, o 8,77 proc. mniejszy (r/r). Trzecia pozycja przypadła w udziale modelowi Fiat Ducato (1 447 sztuk, spadek o 26,62 proc.). Tuż za podium znalazło się Iveco Daily (1 262 samochody, minus 26,67 proc. (r/r). Na piątym miejscu na koniec kwietnia był Ford Transit. Polacy kupili i zarejestrowali 936 pojazdów amerykańskiej marki, o 31,38 proc. mniej (r/r). Na szóstej pozycji pojawił się Peugeot Boxer. Od początku roku do rąk klientów w Polsce trafiło 840 egzemplarzy, o 18,84 proc. mniej (r/r).

W pierwszej dziesiątce zestawienia na koniec kwietnia 2020 r. wszystkie modele zanotowały spadki sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największą stratę (r/r) poniósł Volkswagen Crafter (minus 56,59 proc.).

Import samochodów używanych

W kwietniu 2020 r. w naszym kraju zarejestrowanych zostało 3 420 sprowadzonych z zagranicy, używanych samochodów dostawczych o masie całkowitej do 6 ton. To wynik o 33,87 proc. mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 60,93 proc. słabszy, gdy zestawimy go z kwietniem 2019 roku. Od stycznia do kwietnia 2020 r. do Polski sprowadzono 25 196 używanych samochodów, o 21,49 proc. (6 896 szt.) mniej (r/r).

Liderem zestawienia na koniec kwietnia 2020 roku było Renault. Krajowe wydziały komunikacji zarejestrowały 4 254 pojazdy francuskiej marki, o 22,75 proc. mniej niż w ciągu czterech miesięcy 2019 roku. Na drugiej pozycji był Volkswagen. Wynik marki to 4 006 sztuk, o 25,55 proc. słabszy w porównaniu z sytuacją na koniec kwietnia minionego roku. Na trzecim miejscu znalazł się Fiat. Klienci kupili i zarejestrowali 2 832 samochody, co było wynikiem o 18,36 proc. mniejszym w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Tuż za podium były sprowadzone z zagranicy Ople. Rezultat marki to 2 621 zarejestrowanych pojazdów, o 21,15 proc. mniej (r/r). Piąty był Mercedes (2 334 egzemplarzy, minus 22,61 proc.). Szósta pozycja przypadła w udziale używanym Fordom (1 860 sztuk, mniej o 14,84 proc.).

W kwietniu 2020 roku do Polski sprowadzono z zagranicy i zarejestrowano 980 używanych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton. To wynik o 67,39 proc. mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 63,35 proc. słabszy w porównaniu z kwietniem 2019 roku. Od stycznia do kwietnia 2020 roku krajowe wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 7 239 takich pojazdów, o 31,13 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem 2019 roku.

Zobacz także: Dwa modele Fiata w nowej odsłonie