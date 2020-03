Renault Morphoz. Wizja autonomicznego auta na krótkie i dalekie trasy

Konstruktorzy wykorzystali przyszłą modułową platformę Aliansu dla samochodów elektrycznych CMF-EV i opracowali kilka konfiguracji mocy, specyfikacji użytkowych, zasięgu oraz kabiny i pojemności bagażnika.

Konstruktorzy informują, że Morphoz jest samochodem, który dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i wszelkich zastosowań. Jest idealny do krótkich, codziennych dojazdów i dla tych, którzy mają większy zasięg działania. To także samochód autonomiczny, który można prowadzić lub dać się nim zawieźć.

Stylistyka, detale, wygląd kabiny zapowiadają nową gamę modeli elektrycznych Renault, która pojawi się w najbliższych latach. Główną przeszkodą w zakupie samochodu elektrycznego jest zasięg lub wyobrażenia klienta na temat zasięgu samochodu. Ta bariera wkrótce zniknie. Samochód koncepcyjny Renault Morphoz ma być tego przykładem.

Auto zwraca uwagę śmiałą modułową konstrukcją, innowacyjnym designem, skoncentrowaniem na człowieku i ułatwianiem kontaktów rodzinnych i społecznych. Modułowa platforma przeznaczona dla samochodów elektrycznych CMF-EV zapewnia optymalną sprawność energetyczną, a wydłużony rozstaw osi z kołami wysuniętymi na krańce nadwozia i płaska podłoga stwarzają nowe możliwości dla projektantów.

Morphoz jest odzwierciedleniem nowej filozofii LIVINGTECHTM w stylistyce Renault. Technologie pod każdą postacią – stylistyki, pokładowej sztucznej inteligencji, możliwości komunikacji, rozwiązania wnętrza – służą nowym doświadczeniom z podróży wszystkich użytkowników.

Napęd pojazdu jest elektryczny, jednak bliższych szczegółów na ten temat Renault nie podaje.

