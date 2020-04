Rodzinny SUV Volvo

Kompaktowy SUV Volvo XC40

Volvo XC40 to najmniejszy SUV oferowany przez szwedzki koncern samochodowy. W porównaniu do jego większych braci XC60 i XC90 nie można mu odmówić wysokiej klasy i niesamowitego designu. Mały i kompaktowy samochód rodzinny od Volvo powstał przy pomocy ankiety. Tak, właśnie ankiety, która została przeprowadzona przez stylistów i inżynierów. Po ich przeanalizowaniu otrzymali pełny obraz tego, jak auto powinno wyglądać, jak powinno być wyposażone i jakie cechy powinno mieć, a więc niezmiennie funkcjonalne i praktyczne wnętrze.

Jakie zalety ma Volvo XC40? Przede wszystkim wprowadzono szereg rozwiązań i udogodnień, które sprawiają, że podróż nim jest sielanką. Duży bagażnik o pojemności 460 litrów pozwala przewozić większe pakunki, natomiast na drobiazgi zostały przeznaczone liczne półki i schowki znajdujące się wewnątrz kabiny. Ponadto dla klientów oferowanych jest sześć wersje silnikowych: D3, D4, T3, T5, B4 i B5. Volvo XC40 to mały i kompaktowy SUV, który gwarantuje komfort podróżowania praktycznie w każdych warunkach i na każdej nawierzchni.

Rodzinny SUV klasy premium - Volvo XC60

Volvo XC60 to rodzinny SUV klasy premium, który jest starszym bratem XC40. Szwedzki koncern samochodowy szczyci się tym modelem, chociażby ze względu na to, że jest to seria, która najlepiej się sprzedaje. Z jednej strony rodzinne auto, z drugiej elegancki SUV premium na spotkania biznesowe. Masywne XC60 wzbudza podziw i respekt już podczas pierwszego kontaktu. Duży grill, który robi wrażenie, z pewnością spodoba się wielu kierowcom. Skandynawski design wnętrza połączony z dynamiczną sylwetką to połączenie wręcz idealne.

Volvo XC60 chwali się bagażnikiem o pojemności 505 litrów i możliwością regulacji prześwitu w zakresie od 18 do 25 centymetrów. Ponadto został wyposażony w dodatkowe schowki o pojemności 50 litrów, co sprawia, że staje się jeszcze bardziej praktyczny

i funkcjonalny. Jak większość SUVów od Volvo, tak i ten został osadzony na platformie SPA, a do wyboru klientów jest siedem wersji silnikowych D3, D4, T6, T8, B4, B5 i B6. Natomiast silniki B4 i B5 występują w wersji benzynowej i dieslu.

Największy SUV koncernu Volvo - XC90

Volvo XC90 zostało określone mianem idealnego samochodu dla rodziny. Charakteryzuje się bezpieczeństwem, pojemnym bagażnikiem i bardzo przestronną kabiną, a przy tym znajduje się w segmencie premium, a więc będzie równie dobrze wyglądać, jako auto na spotkania z nowymi kontrahentami. Volvo XC90, jak wiele innych samochodów tej marki, zostało osadzone na autorskiej platformie podwozia, czyli SPA. Ponadto zostało wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne, które nie tylko ułatwiają jazdę kierowcy, ale także sprawiają, że podróże w nim są przyjemnością.

Volvo XC90 jest najbardziej rodzinnym samochodem spośród wszystkich oferowanych modeli przez Szwedów. Dostępne jest w wersji sześciomiejscowej, siedmiomiejscowej i standardowej pięciomiejscowej. Przestronna kabina zapewnia swobodę ruchu, a przy tym została wyposażona w liczne schowki. Volvo XC90 to zarazem największy i najmocniejszy SUV, jaki został wyprodukowany przez szwedzki koncern.

Nowe modele SUV od Volvo, XC 40, XC60 i XC90 zamówisz w salonie Auto-Boss Volvo w Chorzowie lub Bielsku-Białej.