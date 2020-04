Rower miejski a koronawirus. Czy można już korzystać z wypożyczalni?

Możliwość wypożyczenia miejskich jednośladów jest zawieszona. W Warszawie terminale zostały wyłączone, a rowery zablokowane na stacjach. Na każdej z nich pojawi się informacja o zawieszeniu systemu. Rowery pozostały na stacjach, z wyjątkiem elektrycznych jednośladów, które operator przewiózł do magazynu.

Prezydent Warszawy zwróci się z prośbą do Rady Ministrów o ponowne przeanalizowanie sprawy rowerów miejskich. Zakaz nadal ma obowiązywać do odwołania. Prezydent Rafał Trzaskowski ma zwrócić się w sprawie zdjęcia zakazu do ministra zdrowia.

Polska jest prawdopodobnie jedynym państwem w Europie, które na poziomie krajowym zakazało korzystania z rowerów miejskich w czasie epidemii koronawirusa

Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie w Polsce zakażonych jest już ponad 10 000 osób, z czego 404 zmarło.

Koronawirus w Polsce. Ograniczenia w przemieszczaniu się

Nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Od czwartku 16 kwietnia w całym kraju do odwołania obowiązują przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa np. maseczka ochronną.

