Rowerzyści. "Ryzyko udziału w wypadku w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie" (video)

W wyniku rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 Polacy porzucili transport publiczny i przesiedli się do swoich aut i na rowery. Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden „Polacy na dwóch kółkach” aż jedna czwarta Polaków w najbliższych miesiącach ma zamiar do codziennych podróży wykorzystywać jednoślad. Wiąże się to jednak z pewnymi obawami – co drugi użytkownik roweru lub hulajnogi przyznaje, że w trakcie jazdy odczuwa zagrożenie ze strony innych uczestników ruchu drogowego.