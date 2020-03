Rynek motoryzacyjny. Spadek sprzedaży o 20 procent?

„Oczekuje się, że globalny przemysł motoryzacyjny będzie świadkiem bezprecedensowego i niemal natychmiastowego zatrzymania popytu w 2020 r.” - zakomunikowała firma analityczna IHS Markit, której prognozy są wykorzystywane przez wielu producentów samochodów i dostawców jako podstawa do podejmowania decyzji strategicznych (IHS Markit specjalizuje się w ekonomicznej, finansowej i przedmiotowej analizie różnych rynków oraz wspomaganiu procesów decyzyjnych u klientów biznesowych i instytucjonalnych z ponad 165 krajów).

IHS Markit poinformował, że obniżył swoje prognozy „praktycznie we wszystkich regionach”. Firma nazwała pandemię koronawirusa „największym pojedynczym czynnikiem ryzyka, przed którym stanął przemysł motoryzacyjny od wielu lat”.

Światowa sprzedaż aut ma spaść w tym roku o ponad 12 procent (do 78,8 milionów sztuk), jest to o 10 milionów sztuk więcej w stosunku do prognozy firmy ze stycznia tego roku. Dla porównania, dwuletni spadek „od szczytu do minimum” podczas globalnej recesji w latach 2008–2009 wyniósł 8 procent.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Firma obniżyła swoją prognozę dla Europy na rok 2020 (Europa Zachodnia i Środkowa) o 1,9 miliona sztuk, do 15,6 miliona, co stanowi spadek o 14 procent w porównaniu z wcześniejszymi prognozami.

Prognozuje się zarazem, że sprzedaż samochodów w USA wyniesie w tym roku 14,4 miliona, co oznacza 15-procentowy spadek i o 2,4 miliona sztuk mniej niż w poprzednich prognozach.

Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody