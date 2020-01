Samochód elektryczny?. Ile aut na prąd zarejestrowano w 2019 roku?

Ile zarejestrowano samochodów elektrycznych w Polsce sprawdził Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów na koniec 2019 roku liczba samochodów elektrycznych poruszających się po polskich drogach przekroczyła 10 tys. sztuk. Łączna liczba samochodów osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym, z hybrydami typu plug-in oraz jednym egzemplarzem modelu zasilanego wodorem wynosi 10 232 sztuki.

Z ogólnej liczby 10 232 pojazdów, aż 4322 sztuki zarejestrowane zostały w minionym roku, co stanowi 42,2% udziału w tym segmencie rynku. 2775 sztuk to samochody nowe, prosto z salonów dealerskich. Wzrost sprzedaży w porównaniu do 2018 roku wyniósł 95,5%.

Najwięcej aut zarejestrowanych zostało w woj. mazowieckim - 3777 szt., to ponad 1/3 rynku. Sprzedaż oscylującą w okolicach 1000 sztuk odnotowały województwa małopolskie (1019 szt.), dolnośląskie (950 szt.) i wielkopolskie (922 szt.). Najmniej samochodów elektrycznych zarejestrowanych zostało w województwach opolskim (96 szt.), warmińsko-mazurskim (103 szt.) oraz lubuskim (105 szt.).

Struktura parku jednoznacznie wskazuje, że 2/3 samochodów elektrycznych rejestrowanych jest na firmy (6930 szt.). Osoby fizyczne zarejestrowały 3302 szt. Wśród firm największy, bo aż 50-procentowy udział w rejestracjach mają firmy leasingowe (3 468 szt.). To do nich należy jednocześnie 33,9% całego parku samochodów elektrycznych. Firmy zajmujące się wynajmem aut posiadają 17,6% udziału w rynku.

