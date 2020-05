Samochód elektryczny. Jak koronawirus wpłynie na rynek aut na prąd?

Koronawirus. Sprzedaż samochodów na globalnym minusie

Według kwietniowych doniesień firmy konsultingowej Accenture, aż o 20% spadła w lutym 2020 roku światowa sprzedaż samochodów osobowych. Najnowsze dane z rynku europejskiego opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) mówią wręcz o rekordzie: według nich sprzedaż nowych aut w krajach UE spadła w kwietniu o 76%. Szacuje się, że powrót do sprzedaży na poziomach z 2019 roku nastąpi w okresie najbliższych dwóch-trzech lat.

- W opartej o logistykę just-in-time produkcji samochodów zakłócenie dostaw przełożyło się na zakłócenie produkcji. Dodatkowo bardzo istotne było zamknięcie istotnej części gospodarki oraz naturalne ograniczenie popytu, a to z kolei w oczywisty sposób wpłynęło na spadki sprzedaży - komentuje Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska. - Specyfiką tego przemysłu jest niewielki margines na redukcję kosztów stałych i w związku z tym niektórym firmom przyjdzie zmierzyć się na pewno ze znacznymi stratami.

Tymczasem sprzedaż elektryków: w górę

Związany z epidemią koronawirusa kryzys dotyczy także pojazdów elektrycznych, jednak w znacznie mniejszym stopniu. Eksperci innej firmy konsultingowej, Frost and Sullivan, określają wpływ epidemii COVID-19 na elektromobilność jako “niski” i przewidują, że globalna sprzedaż samochodów elektrycznych odbije się szybko, bo już we wrześniu tego roku, a cały rok odnotuje kolejny wzrost sprzedaży. W czasie gdy spadki sprzedaży konwencjonalnych samochodów biją kolejne rekordy, sprzedaż aut elektrycznych wrosła w marcu lub kwietniu na kluczowych rynkach: o 6% w USA, 109% w Wielkiej Brytanii, 100% w Danii, i 18% we Włoszech.

Zobacz także: Najmniej awaryjne auta. Ranking ADAC

Również w Polsce dane sprzedażowe za pierwsze miesiące roku pokazują, że sprzedaż pojazdów elektrycznych rośnie w porównaniu do 2019 roku. W ciągu pierwszych 4 miesięcy liczba zarejestrowanych aut elektrycznych wyniosła 1705 (w ubiegłym roku, w porównywalnym okresie liczba ta wyniosła około 1 tys. sztuk).

- Odporność elektromobilnej części sektora samochodowego na kryzys wynika z ciągłego wzrostu zainteresowania pojazdami elektrycznymi oraz z wprowadzenia na rynek nowych modeli samochodów - tłumaczy Czyżewski. - W Europie ważną rolę odgrywa polityka zielonego ładu i działania wspierające rozwój elektromobilności zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Dla tej młodej branży to właśnie kontynuacja takich działań jest kluczowa dla jej dalszego wzrostu. Bardzo nas cieszą zapowiedzi Komisji Europejskiej, że zwiększenie nakładów na transformacje energetyczną, w tym na elektromobilność, ma być jednym z elementów działań przeciwdziałających skutkom kryzysu wywołanego COVID-19.

W marcu bieżącego roku, właśnie w celu promowania sprzyjających rozwojowi infrastruktury ładowania działań i regulacji na poziomie unijnym, powstała organizacja ChargeUp Europe. Jej członkami i założycielami są: Allego, EVBox i ChargePoint - wiodące europejskie firmy z branży infrastruktury i usług ładowania. Pierwszą firmą, która dołączyła do stowarzyszenia ChargeUp Europe po jego utworzeniu i jak dotąd jedynym przedstawicielem Europy Środkowowschodniej w tej organizacji jest GreenWay.

Rozwój infrastruktury ładowania: wolniej, ale do przodu

COVID-19 spowodował znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na usługi ładowania samochodów elektrycznych. Popyt na nie spadł w niektórych tygodniach pandemii do poziomu 30% z początku roku. Dodatkowo kryzys ma wpływ na dynamikę rozwoju rynku. Wszystko to przyczyni się do spowolnienia rozbudowy sieci ładowania i weryfikowania planów inwestycyjnych. Dotyczy to także firmy GreenWay.

- Wraz z rozpoczęciem pandemii musieliśmy ograniczyć budowę nowych stacji ładowania - mówi Czyżewski. – W pierwszej kolejności istotne było bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników i podwykonawców. W ślad za tymczasowym – jak mamy nadzieję - spadkiem tempa rozwoju rynku nastąpiła też konieczność zrewidowania naszych planów związanych z rozwojem sieci i odsunięcia niektórych inwestycji na kolejne lata.

Pierwotne plany GreenWay Polska w zakresie rozbudowy sieci obejmowały instalację w tym roku budowę około 50 stacji dużej mocy (DC) oraz 50 stacji normalnej mocy (AC). W związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19, firma zmuszona była zmniejszyć te zamierzenia o 1/3, przesuwając część inwestycji na przyszłość.

- Pomimo trudniejszej sytuacji rynkowej niż się spodziewaliśmy mamy zaplecze finansowe zapewniające ciągłość biznesu. Jest to efekt zawartej w 2018 umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - komentuje Czyżewski. - To komfortowa sytuacja, którą, przy zmniejszonej aktywności inwestycyjnej, wykorzystamy na skuteczne dotarcie z naszą kompleksową ofertą w zakresie infrastruktury ładowania do różnych segmentów klientów - dodaje.





Źrodła:



COVID-19: Impact on the Automotive Industry | Accenture

ACEA

Frost&Sullivan

Zobacz także: Taki jest Opel Corsa szóstej generacji.