Samochód hybrydowy. TOP 5 niezawodnych aut hybrydowych. Najtańsze z nich kupisz za mniej niż 30 tys. zł

Pod koniec marca 2020 r. po polskich drogach jeździło 10 701 elektrycznych samochodów osobowych, z których 57 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. batteryelectricvehicles) – 6 056 sztuk., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybridelectricvehicles) – 4 645 sztuk.

Podatek od hybrydy

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, nowe samochody hybrydowe od 1 stycznia zostały objęte o połowę niższą akcyzą. Jeśli chodzi o hybrydy o pojemności silnika do 3,5 litrów, stawka akcyzy wynosi 9,3 proc. zamiast 18,6 proc., a w przypadku aut o pojemności silnika do 2 litrów stawka wynosi 1,55 proc. zamiast 3,1proc.. Według AAA AUTO, mimo obniżki ceny ostatecznej nowych aut hybrydowych, wciąż konkurencyjne są używane auta hybrydowe, których mediana wieku na polskim rynku w 2019 roku była niska i wynosiła 2,8 lat.

Czy to dobry czas na zakup używanej hybrydy?

Mediana wieku oferowanych do sprzedaży samochodów hybrydowych, według danych z raportu AAA AUTO, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, systematycznie spada od 2016 roku. W roku ubiegłym mediana wieku wynosiła tylko 2,8 lat. W 2018 i 2017 roku – 3,3 lat, a w 2016 roku – 3,5 lat. Podobnie jest z przebiegiem aut, jest on coraz niższy. W 2016 roku wynosił on 71 704 km, w 2017 – 67 500 km, w 2018 – 63 300 km, a w roku ubiegłym – 60 800 km. Ceny natomiast rosną, co wynika z lepszej jakości aut oferowanych do sprzedaży. Mediana ceny samochodu hybrydowego oferowanego na sprzedaż w Polsce w zeszłym roku wynosiła 78 800 zł, w 2018 roku można było go kupić za 65 900 zł, w 2017 – za 62 900 zł, a w 2016 za 58 500 zł.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Mediana ceny używanego samochodu hybrydowego w 2019 roku: 78.800 PLN

Mediana przebiegu używanego samochodu hybrydowego w 2019 roku: 60.800 km

Mediana rocznika produkcji używanego samochodu hybrydowego w 2019 roku: 2,8 lat

Młode używane auta hybrydowe są atrakcyjną ofertą dla osób planujących zakup hybrydy, ponieważ oferują one nowoczesną technologię w zakresie bezpieczeństwa i komfortu w przystępnej cenie. Zanim jednak kupimy używane auto hybrydowe powinniśmy zdecydować, czy korzyści wynikające z jego użytkowania przewyższą te, które oferują nam pojazdy z silnikami benzynowym oraz dieslem. Podczas gdy hybryda gwarantuje znakomitą ekonomikę spalania oraz niską emisyjność, nie dla wszystkich będzie ona stanowiła oczywisty wybór, zwłaszcza dla osób, które na co dzień podróżują na długich trasach z dużymi prędkościami, a jazdę w mieście z małą prędkością ograniczają do minimum – powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Niezawodne hybrydy według "What Car?"

Toyota Auris (2013 — 2019)

Toyota Prius (2009 — 2015)

Lexus CT (od 2011 r.)

Lexus RX (2009 — 2016)

Lexus IS (od 2013 r.)

Zobacz także: Tak prezentuje się Golf nowej generacji