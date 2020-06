Samochód latem. Jak szybko schłodzić wnętrze auta?

Jeanne (gość)

2019-06-19 12:13

To brzmi logicznie (mnie to przypomina zwykłe wachlowanie, pewnie dlatego, że jestem babą ;) ) i po długim postoju na słońcu, kiedy auto jest tak nagrzane, że praktycznie nie da się do niego nawet wsiąść, rzeczywiście może pomóc. Widzę dwa problemy: po pierwsze – nie zawsze mamy miejsce, żeby tak sobie otworzyć drzwi na oścież, po drugie – nie jestem pewna, czy takie wachlowanie drzwiami jest dla nich bezpieczne... Ale to prawda, że schłodzenie nagrzanego samochodu nie jest takie proste i nie od razu klima zadziała. Włączając ją natychmiast po uruchomieniu silnika, zwiększasz spalanie, no i najprawdopodobniej za chwilę się przeziębisz (mądre rzeczy mówią w filmiku o tych 5-6 stopniach różnicy, ale to nie wszystko; my na naszym blogu poświęciliśmy temu tematowi kompletny artykuł -> https://nocar.pl/blog/jak-uzywac-klimatyzacji-w-najwieksze-upaly-aby-sie-nie-przeziebic/). Pozdrawiam!