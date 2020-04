Samochód, tramwaj, ulica. W których miejscach trzeba zakryć nos i usta np. maseczką?

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa.

Dotyczy to przebywania:

w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Chodzi o to, by zasłaniając twarz, osoba chora, które może nie mieć objawów, chroniła innych przed zakażeniem

Jaka kara za brak zakrycia ust i nosa?

Art. 54. kodeksu wykroczeń mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów czy zakazów bądź ograniczeń. W drodze mandatów policjanci nakładają grzywny do 500 zł. Kary w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł nie są nakładane przez policję, lecz właściwego dla danego miejsca inspektora sanitarnego. Od policjanta zależy, czy skieruje sprawę do sanepidu w celu nałożenia kary administracyjnej.

Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie w Polsce zakażonych jest już ponad 7200 osób, z czego 263 zmarły.