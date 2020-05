Samochód używany. Auto w Polsce ma średnio 20 lat. To oficjalnie, a realnie?

Daniel (gość)

2020-05-25 11:03

A co ma do tego ile auto ma lat może mieć nawet i 50 lat a może być sprawne Ja też mam Volkswagena Golfa 3 z 98 roku i wszystko mam porobione mam nową podłogę mam nowe całe zawieszenie mam wymienione światła z przodu na sportowe z tyłu światła też są wymienione na sportowe są kupione ładne nowe alufelgi niskoprofilowe opony łącznie na remont Golfa Wydałem około 15000 zł No i co z tego że golfik ma 23 lata nie jeden samochód za 100 000 nie wygląda tak jak muj golfik Jeżeli ktoś ma nawet bardzo stary samochód ale jego naprawia wkłada jakieś w niego pieniądze to nawet bardzo stary samochód będzie bardzo sprawny i bardzo ładnie wyglądał A że bardzo dużo jest w Polsce starych samochodów ale jeżeli ktoś kupuje samochód przykładowo za 2000 zł i w niego przez długi okres czasu nie wkłada ani złotówki to jak najbardziej jest to wtedy wrak a nie samochód ale jeżeli ktoś kupi bardzo stary samochód jego ładnie wyremontuje ładnie Zrobi i będzie o niego dbał to co innego