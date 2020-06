Samochód używany. Ceny poszybowały w górę

”Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii spełniły się prognozy ekonomistów dotyczące wzrostu cen samochodów. Sytuacja kryzysowa na jakiś czas zatrzymała ten trend. Podczas gdy w lutym klienci kupowali u nas samochody za średnio 33 000 złotych, w nagłych przypadkach my i inni dealerzy musieliśmy znacznie obniżyć ceny samochodów, aby przetrzymać okres zmniejszonego zainteresowania. Średnia cena spadła do 30 000 złotych. Ze względu na brak samochodów na rynku spowodowany przestojami w produkcji nowych, cena bardzo szybko wzrosła, obecnie średnio do 34 000 zł. Ceny będą nadal rosły na całym rynku. “ - powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.